В российском Волгограде дроны атаковали НПЗ 'Лукойл'. Фото и видео

Вечером во вторник, 10 февраля, в российском Волгограде было неспокойно из-за атаки беспилотников. Их целью снова стал нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл".

Речь идет о предприятии "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Россияне жаловались в сети, что в его направлении летело очень большое количество БпЛА.

После взрывов на территории НПЗ вспыхнул пожар, который был виден издалека. В небо поднялся столб дыма.

Ранее по этому заводу уже неоднократно прилетали дроны, что приводило к пожарам или остановке производства. В этом году НПЗ был атакован впервые.

Как пишет автор канала "Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩", НПЗ подвергся атаке с применением десятков БпЛА. Предварительно, поражены резервуары с горюче-смазочными материалами на территории завода.

"Также на заводе включили так называемую "продувку", факельные линии работают на полную", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Волгоградской области РФ пожаловались на атаку дронов на нефтебазу. Вездесущие "обломки" спровоцировали на объекте пожар. Рассматривалась возможность эвакуации "жителей близлежащих домов".

