В России стремительно обостряется кадровый кризис – он уже охватил силовые структуры, коммунальные службы и гражданскую экономику. На фоне войны против Украины дефицит работников в стране-агрессоре приобрел системный характер – от пожарных и полицейских до дворников и промышленных рабочих.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Официальный уровень безработицы в России составляет лишь 2,2%, тогда как открытых вакансий – около 1,7 миллиона.

Правительство РФ признает, что к 2030 году экономике нужно будет дополнительно привлечь до 12 миллионов работников.

В России не хватает пожарных

Глава российского МЧС Александр Куренков публично признал нехватку личного состава и предложил привлекать к работе пожарными военнослужащих срочной службы. Причиной оттока кадров он назвал низкие зарплаты.

В Федеральной противопожарной службе, которая отвечает за борьбу с пожарами и аварийно-спасательные работы на всей территории РФ, не хватает более трети сотрудников – примерно 91,2 тысяч человек. Общая укомплектованность подразделений ФПС составляет 65,5%. Наибольший дефицит персонала среди пожарных в Удмуртии (35%), Тульской (30%) и Магаданской (27%) областях, а также в Москве (27%).

Ситуация в силовой системе РФ

В ряде регионов некомплект полицейских достигает почти трети штата, а по стране в среднем – около 19%. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев признал, что за год уволился фактически каждый второй участковый, а те, кто остался, "работают за четверых".

Зарплаты годами не индексировались, что лишь ускоряет отток кадров. В 2025 году количество уволившихся из МВД России выросло на 7% (до 80 тыс. человек). Это на 40% больше чем тех, кто пришел на службу.

В Патрульно-постовой службе нехватка кадров оценивается в 40%, в уголовном розыске – 30%, в следствии – 27%, среди участковых – более четверти. В 41 регионе некомплект превышает 25% личного состава. В 19 подразделениях районного уровня нет более половины работников.

Другие сферы

О кадровом дефиците медицинских работников и учителей нечего и говорить, отмечают в СВР.

Кадровый голод коснулся и гражданского сектора РФ. На Дальнем Востоке не хватает даже дворников. Работодатели вынуждены предлагать существенно более высокие зарплаты и дополнительные бонусы, чтобы привлечь работников.

Как сообщал OBOZ.UA, патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев) посоветовал россиянам не молиться об увеличении зарплат и улучшении финансового состояния. Никакого результата это не даст – по словам церковника, на подобные просьбы "небо не отвечает".

