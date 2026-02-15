"Небо не отвечает": патриарх Кирилл запретил подчиненным Путина молиться об увеличении зарплат

Патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев) посоветовал россиянам не молиться об увеличении зарплат и улучшении финансового состояния. Никакого результата это не даст – по словам церковника, на подобные просьбы "небо не отвечает".

Видео дня

С таким призывом он выступил на проповеди в храме Христа Спасителя в Москве 15 февраля. Тем временем медиа оценивают личное состояние главы РПЦ в 4–8 миллиардов долларов США.

Что именно сказал Владимир Гундяев

Религиозный лидер страны-агрессора РФ (который, напомним, называл войну против Украины "священной") объяснил, что молитвы "даже самых страшных грешников" будут услышаны, если они искренние, сердечные и "наполнены верой, а не искушением".

Он утверждает, что нельзя молиться о чем-то таком, что "неправильно исполнить". Например, о финансах, продвижении по карьерной лестнице, улучшении материального благополучия и тому подобное.

"Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск. Не получится", – поучал патриарх прихожан.

На такие просьбы "небо не отвечает", заключил священнослужитель: "А вот то, что самое главное, что касается жизни, веры, отношения с близкими, с родными, с детьми, с родителями, – вот это все, о чем мы можем и должны просить Божью матерь".

Как писал OBOZ.UA:

– Патриарх Кирилл 8 мая 2025 года получал орден Республики Сербия из рук президента Александра Вучича. Во время церемонии на нем была украденная из Украины панагия: внешне она полностью совпадает с той, что была изготовлена в единичном экземпляре ювелирами Киево-Печерской лавры и принадлежала покойному митрополиту УПЦ МП Владимиру (Сабодану). Аналогичных изделий в России не существовало.

– Ранее в РФ заявили о необходимости создания "православного искусственного интеллекта", основанного на "традиционных духовных ценностях". Приближенные к режиму публичные лица объясняли, что использование западных моделей ИИ, обученных на "чужих ценностях", способствуют "проникновению нежелательных идей в информационное пространство".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!