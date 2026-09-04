В Сочи начался пожар и произошла детонация: что происходит

Российский город Сочи в ночь на 4 сентября подвергся атаке беспилотников. После нескольких взрывов местные жители услышали вторичную детонацию, которая продолжалась несколько часов. Кроме того, в городе на одном из объектов возник и бушует сильный пожар.

Видео дня

Местные власти после полуночи сообщили, что в Сочи объявлена тревога, но о последствиях атаки до сих пор ничего не сообщили. В свою очередь, Osint-сообщество Exilenova+ собрало многочисленные видео с места событий.

Что сейчас происходит в Сочи

О первом взрыве в Сочи после прилета сообщили около 1:20. По предварительным данным, на одном из объектов украинскими дронами была поражена система противовоздушной обороны С-400 (эту систему российские захватчики используют также для обстрелов Украины).

Практически сразу местные жители начали жаловаться на мощный взрыв.

Поражение зенитного ракетного комплекса С-400 пока не подтверждено украинскими Силами обороны.

Osint-сообщество утверждает, что помимо комплекса С-400 в городе также была поражена Адлерская нефтебаза.

Именно из-за поражения нефтебазы в городе бушует пожар.

Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что в городе якобы работает система ПВО, и призвал жителей не приближаться к окнам и находиться в укрытиях. Он также предупредил о запрете делать и публиковать любые фото и видео с мест событий.

Что, как видно, россияне с удовольствием выполняют.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 3 сентября, в Сочи также раздавались взрывы. Но тогда под атакой оказался местный порт.

Там в результате попаданий в небо поднялся густой столб дыма.

Поражение именно нефтебазы в курортном Сочи происходит далеко не впервые.

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