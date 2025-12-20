В России наблюдаются массовые возгорания электроподстанций: Ростовщина и Курщина частично без света. Видео

Поздно вечером 20 декабря сразу в нескольких регионах в двух российских областях исчез свет. В частности, без электроснабжения остались десятки тысяч россиян в Курской и Ростовской областях. Этому предшествовали взрывы на электроподстанциях, которые были вызваны воздушной атакой украинских беспилотников.

О пожарах на подстанциях и обесточивании потребителей официально сообщают местные власти, хотя они не всегда признают причины пожаров. В свою очередь OSINT-проекты рассказывают об атаках БПЛА и предоставляют соответствующие видеодоказательства.

Что говорят в Ростове

В Аксайском районе Ростовской области сейчас обесточены сразу пять населенных пунктов. Местные власти сообщают об "обрыве линии электропередачи" и взрыве и пожаре, но не уточняют, где именно и из-за чего произошли взрыв и пожар.

В зоне без электроэнергии оказались хутор Большой Лог, поселки Пчеловодный, Реконструктор и Российское. И сам город Аксай.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утверждает, что сейчас "три бригады Новочеркасских электрических сетей перезапитывают потребителей", а другие "оперативные службы устраняют последствия аварии".

Что говорят в Курске

В Курской области после атаки украинского беспилотника около пяти тысяч местных жителей осталось без электричества. Это открыто признал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Он также сказал, что "аварийные бригады вскоре начнут восстановительные работы".

Интересно – ни Слюсарь, ни Хинштейн не уточнили, когда именно, хотя бы примерно жителям страны-агрессора вернут свет.

Что предшествовало

В ночь на 19 декабря также в нескольких регионах РФ прогремели взрывы, а россияне жаловались на украинскую атаку. В частности, по Ростову-на-Дону, вероятно, был нанесен ракетный удар, после которого в городе пропал свет.

Как сообщал OBOZ.UA, похожими оказались итоги ночи и для города Орел, который также был обесточен после взрывов. Там были поражены ТЭЦ и трансформаторное оборудование.

А еще взрывы прогремели в российском Батайске, где в ряде населенных пунктов пропал свет.

