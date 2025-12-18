В Ростове и Батайске прогремели взрывы: поражен танкер, вспыхнули пожары. Фото и видео

С вечера среды, 17 декабря, неспокойно было в Ростовской области РФ. Взрывы прогремели в Ростове-на-Дону и в соседнем Батайске, они были атакованы БПЛА и, предварительно, ракетами.

Атаку дронами на Ростов подтвердил городской голова Александр Скрябин. Он утверждал, что она была отбита над Западным жилым массивом города.

Однако позже Скрябин заявил о возгорании на танкере, который пострадал у причала в ЗЖМ в результате атаки БПЛА.

"Силами оперативных служб ведется тушение возгорания на танкере. Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие. Информация уточняется", – написал он.

В Батайске после взрывов тоже вспыхнул пожар. Местные сообщали, что в некоторых населенных пунктах пропал свет.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Батайске медицинская помощь понадобилась четверым жителям.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 17 декабря, на территории страны-агрессора РФ снова было неспокойно. По меньшей мере два региона – Саратовская область и Краснодарский край – были атакованы БПЛА.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили – Силы обороны Украины осуществили еще одну удачную операцию на территории страны-агрессора. В итоге был поражен НПЗ "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ.

Кроме этого подтверждено попадание по территории нефтебазы "Николаевская" в Ростовской области и поражен полевой артиллерийский склад на Луганщине.

