В стране-агрессоре России мужчин, которые не состоят в браке и не делают попыток создать семью хотят отправлять на войну против Украины. Такое предложение связано с демографическим кризисом, который влияет на экономику РФ и на другие социальные проблемы.

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Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Там отметили, что низкая рождаемость, старение населения и высокая смертность создают серьезную угрозу для России.

Детали

"Депутаты Госдумы рассматривают предложение "активистов" вносить неженатых мужчин, которые не делают попыток создать семью, в так называемый "черный список МВД" и наказывать их исправительными работами или отправкой на войну, если не будет свиданий в течение трех месяцев", – говорится в сообщении.

Ситуацию осложняет и неэффективная миграционная политика. В Службе внешней разведки Украины объяснили, что Россия критически зависит от трудовых мигрантов из Центральной Азии и других регионов для преодоления нехватки рабочей силы, однако пытается использовать их также для пополнения армии в войне против Украины.

В то же время отсутствие надлежащей интеграционной стратегии, рост ксенофобских настроений и дискриминационные подходы только обостряют проблему.

Привлечение детей к работе на военных заводах

Еще одной тревожной тенденцией является привлечение несовершеннолетних к работе в сфере военно-промышленного производства. В частности, детей используют в процессе изготовления беспилотников, которые применяют в войне против Украины.

"Такие практики свидетельствуют о деградации социальных стандартов и приоритетов государства, которое прибегает к принуждению и репрессиям и ставит военные цели выше благосостояния своих граждан", – указано в сообщении.

Что предшествовало

По мнению аналитиков Института изучения войны, Россия планирует внедрять новую политику по наращиванию своего военного административного потенциала, чтобы существенно увеличить темпы "мобилизации". Чиновники Кремля подготовили специальные законопроекты и устанавливают другие правовые условия с целью упрощения будущих больших призывов и в целом увеличения численности армии.

Также правоохранители шантажируют задержанных граждан, заставляя присоединяться в ряды ВС РФ. Сами же полицейские за каждого завербованного получают денежные премии.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор отправляет похищенных украинских детей воевать против собственного народа. С 2014 года с оккупированных территорий Украины было вывезено более 35 тыс. детей, многие из них сейчас попадают в ряды армии РФ по достижении 18-летнего возраста.

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