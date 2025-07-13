Россия продолжает выискивать новые способы вербовки военнослужащих для войны против Украины. После того, как даже несмотря на огромные выплаты количество желающих быть уничтоженным в "мясных штурмах" перманентно снижается.

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На этот раз в ход пошел шантаж задержанных полицейскими, которые за каждого завербованного получают "премии". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при РНБО.

После сокращения желающих подписать контракты с минобороны РФ, даже несмотря на значительные финансовые выплаты, власти РФ взялись придумывать новые способы вербовки "пушечного мяса".

В частности, российские власти ввели выплаты работникам полиции, которые заставляют задержанных за совершение правонарушений или преступлений подписывать контракты на военную службу.

"С прошлого года российские полицейские шантажируют задержанных, предлагая им вместо тюрьмы поехать на войну против Украины. В зависимости от региона, премия сотрудников МВД РФ за вербовку составляет от 10 до 100 тыс. рублей ($130-1300)", – отметили в ЦПД.

Несмотря на то, что российская пропаганда упорно рассказывает об "отсутствии потерь" в российской армии, отмечают в Центре противодействия дезинформации, Россия не справляется с пополнением значительных и регулярных потерь в войне против Украины. Однако идея введения всеобщей мобилизации у российского населения крайне непопулярна, поэтому российские власти вынуждены проводить ее скрыто.

Новобранцев вербуют не только через полицию, но и через музеи, библиотеки и даже госзакупки. Это, констатируют в ЦПД, свидетельствует не только о нехватке личного состава в оккупационной армии, но и о том, что Кремль даже не думает прекращать войну.

Напомним, ранее о том, что в России полицейским платят за вербовку задержанных на войну, сообщало российское издание "Верстка". Какое именно преступление совершил потенциальный "герой СВО", российские власти совершенно не интересует: минобороны РФ охотно подписывает контракты с убийцами, насильниками и педофилами.

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