Россия отправляет на фронт похищенных украинских детей – The Times

Россия отправляет похищенных украинских детей на фронт в Украину воевать против собственного народа. С 2014 года с оккупированных территорий Украины было насильно вывезено более 35 000 детей, многие из которых сейчас попадают в ряды российской армии по достижении 18-летнего возраста.

Об этом пишет The Times. Издание ссылается на информацию украинских официальных лиц.

В интервью The Times представители украинской власти утверждают, что принуждение подростков к участию в боевых действиях против своей страны имеет две цели для Кремля. Во-первых, это решение кадрового кризиса на фронте, поскольку Россия уже потеряла миллион военных за период войны.

Во-вторых, это новая жестокая форма психологической войны против украинского народа, которая проводится по личному приказу российского диктатора Путина.

"Цель Путина — уничтожить Украину как нацию, начиная с ее будущего поколения", — заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в подкасте The General and The Journalist.

Ермак подтвердил, что украинское правительство имеет документальные доказательства, включая списки призыва, а также информацию о погибших несовершеннолетних на поле боя.

"Россия хочет создать новых солдат из похищенных украинских детей — это варварство и форма психологической войны... Это очень серьезный сигнал для всего мира, поскольку он подтверждает, что российский режим сегодня является террористическим", — подчеркнул Ермак.

Датаниэль Реймонд из Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета подтвердил журналистам, что его команда расследует десятки свидетельств о привлечении бывших похищенных детей к войне.

"Мы знаем, что детей старшего возраста отправляют в кадетские училища, где их учат обращаться с боевым оружием и боевой техникой. Зачем их отправлять на эту подготовку? Для этого может быть только одна веская причина, и это не парады", – сказал Реймонд.

Лаборатория гуманитарных исследований обнаружила сейчас 116 учреждений – от Крыма до Тихоокеанского побережья РФ, – где содержатся украинские дети. После выхода из "лагерей перевоспитания" подростков направляют в кадетские школы, где они проходят обучение с оружием. Программу контролирует ФСБ, что свидетельствует о важности, которую придает ей Путин.

Издание приводит показания похищенного Влада Руденко из Херсона.

Сейчас ему 19 лет. Его 16-летнего в октябре 2022 года похитили из квартиры матери под дулом пистолета. Влад провел 18 месяцев в лагере "перевоспитания детей" в оккупированном Крыму. После этого парня отправили в военно-морскую академию, где он проходил боевую подготовку.

В прошлом году матери удалось вытащить его оттуда и тайно перевезти в Украину.

"Нас заставляли каждое утро петь гимн России, потом проводили физическую подготовку — прыжки, приседания, бег, ползание. А научили стрелять. 16-летним и 17-летним выдавали муляжи винтовок, а старшие использовали боевые патроны.

Чем дальше это продолжалось, тем больше я боялся, что нас отправят воевать. Россиянам не удалось ничего у меня забрать, они просто лишили меня детства. Мне повезло, что мама вытащила меня оттуда. Но есть украинцы, которых заставили воевать против собственного народа", – рассказал Влад Руденко.

"Это не единичные случаи. Мы имеем дело с крупнейшим похищением детей со времен Второй мировой", — отметил Даниэль Реймонд из Лаборатории гуманитарных исследований.

Напомним, что Украина официально задокументировала 19 546 случаев незаконной депортации детей в Россию. Но реальная цифра – значительно больше.

Как сообщал OBOZ.UA, на базе ГУР создан сайт с именами всех причастных к похищению украинских детей на временно-оккупированных территориях. Основатели ресурса отмечают, что все они должны стать известными на весь мир и быть привлеченными к ответственности.

