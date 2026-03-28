В России четвертый день пылает пожар после поражения нефтетерминала Усть-Луга. Фото

В Ленинградской области России четвертые сутки пылает пожар в результате удара по нефтяному терминалу Усть-Луга у Финского залива. Пожар до сих пор никто не тушит, в результате чего он постоянно растет.

Видео дня

Об этом свидетельствуют опубликованные в сети спутниковые снимки Vantor. На снимках видно масштабный пожар и сильное задымление.

О чем идет речь

Завод "Новатэк", который расположен на территории порта, занимается переработкой стабильного газового конденсата – побочного продукта добычи природного газа и нефти. Также он осуществляет отгрузку нефтепродуктов на экспорт.

В то же время Усть-Луга – крупнейший порт, расположенный вблизи Финского залива, и второй по величине в России после Новороссийска.

Что произошло

В Ленинградской области несколько суток подряд продолжается пожар в порту. Между тем в ночь на 23 марта вспыхнула нефтебаза в Примроске, и с тех пор объект не могут полностью потушить. Густой дым настолько масштабный, что его фиксируют даже спутники, несмотря на плотную облачность.

Как сообщал OBOZ.UA, после атак дронов страна-агрессор Россия временно прекратила экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга в Балтийском море. Один из портов частично возобновил работу, однако другой остается закрытым после ударов. \

В то же время в самом порту произошла масштабная стычка между работниками терминала и охраной после того, как людей не допустили к смене. Во время конфликта служебный автомобиль на полной скорости влетел в толпу работников, в ситуацию вмешивалась Росгвардия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!