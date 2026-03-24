Дым видно даже со спутника: в порту Приморска вторые сутки горит нефтебаза. Фото

В Ленинградской области России уже вторые сутки продолжается пожар на нефтебазе в порту Приморска. Возгорание возникло после удара в ночь на 23 марта, и с тех пор объект не могут полностью потушить. Густой дым настолько масштабный, что его фиксируют даже спутники, несмотря на плотную облачность.

Об этом заявил ряд источников, в частности Русская служба Радио Свобода, которая обнародовала спутниковые снимки последствий атаки. На них видно значительное задымление и повреждения инфраструктуры. В материале отмечается, что "повреждены по меньшей мере четыре емкости с топливом", хотя местные власти говорят о меньших масштабах.

Масштабы и реакция

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил сам факт атаки на "емкости с нефтепродуктами". По его словам, к тушению привлекли более 50 единиц техники. Но даже с таким количеством ресурсов пожар не удалось быстро локализовать. И это, честно говоря, выглядит показательно – объект стратегический, а ситуация затянулась.

Источник Радио Свобода в Службе безопасности Украины сообщил, что удар нанесли беспилотники Центра спецопераций "Альфа" вместе с другими подразделениями Сил обороны. Речь идет о совместной операции с участием СБС, ССО, ГУР и ГПСУ. После атаки и начался масштабный пожар.

Ключевой порт РФ

Порт Приморск считается крупнейшим нефтяным портом России на Балтийском море. Через него проходит значительная часть экспорта нефти, в том числе и поставки так называемого "теневого флота". По данным источника, только в 2025 году через этот терминал перевалили более 46,6 миллиона тонн нефти.

После удара отгрузки топлива временно прекратили. Это, вероятно, повлияло на логистику поставок, хотя официально российская сторона деталей не раскрывает. Но если смотреть шире, такие объекты имеют критическое значение для экономики.

Напомним, 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ, который обеспечивает топливом оккупационную армию. Известно, что повреждены важные элементы инфраструктуры предприятия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после атак дронов страна-агрессор Россия временно прекратила экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга в Балтийском море. Один из портов частично возобновил работу, однако другой остается закрытым после ударов.

