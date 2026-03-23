Последствия точных ударов: Россия приостановила экспорт нефти через два порта

После атак дронов страна-агрессор Россия временно прекратила экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга в Балтийскомморе. Один из портов частично возобновил работу, однако другой остается закрытым после ударов.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Reuters. По данным издания, 23 марта российский порт Усть-Луга, возобновил отгрузку нефти. В то же время соседний порт Приморск, по состоянию на момент публикации, закрыт.

Приморск и Усть-Луга являются крупнейшими российскими портами для экспорта нефти. По данным источников, они приостановили отгрузку сырой нефти и топлива еще с 22 марта.

Что предшествовало

В ночь на 23 марта украинские военные совместно с СБУ атаковали два российских нефтяных объекта в Ленинградской области и Уфе, которые обеспечивают оккупационную армию.

После удара на территории порта Приморск вспыхнули резервуары с нефтью и нефтепродуктами, а местные власти проводили эвакуацию персонала.

Также поврежден нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" в городе Уфа, который перерабатывает 6-8 миллионов тонн нефти в год и поставляет топливо для российских войск.

Что известно об атакованных портах

Приморск способен экспортировать более 1 миллиона баррелей сырой нефти в сутки. Он является ключевым пунктом отгрузки российской нефти марки Urals, а также дизельного топлива. В прошлом году через порт вывезли 16,8 миллиона тонн нефтепродуктов.

Усть-Луга обеспечивает примерно 700 тысяч баррелей нефтяного экспорта в сутки. В прошлом году через Усть-Лугу было экспортировано 32,9 миллиона метрических тонн нефтепродуктов.

