На фоне прилетов и хаоса: в порту Усть-Луги произошла массовая стычка между охраной и рабочими, авто влетело в толпу. Видео

В российском порту "Усть-Луга" ночью произошла масштабная стычка между работниками терминала и охраной после того, как людей не допустили к смене. Во время конфликта служебный автомобиль въехал в толпу, что еще больше обострило ситуацию.

К утру протесты на утихли, а часть участников задержали силовики. Об инциденте сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Известно, что причиной беспорядков стало недопущение рабочих к смене, что вызвало возмущение и быстро переросло в открытый конфликт с охраной терминала. В процессе столкновения, как утверждается, автомобиль охраны въехал в толпу людей, что вызвало панику и дальнейшую эскалацию.

В казахских СМИ отмечают, что в инциденте участвовали их граждане, которые якобы не поделили что-то с представителями охраны. После этого ситуация вышла из-под контроля, и на территории порта начались массовые беспорядки.

На место прибыли правоохранители и бойцы ОМОНа, которые провели задержание части протестующих. В то же время сообщается, что напряжение сохранялось и утром – отдельные группы людей продолжали протестные действия.

