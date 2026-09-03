В России 15-летнюю школьницу отправили в колонию на 7 лет: что она сделала

В российском Санкт-Петербурге суд отправил за решетку 15-летнюю школьницу Сайкал Вазирову, обвинив её в поджоге автозаправочной станции. Судьи не учли тот факт, что несовершеннолетняя была жертвой мошенников.

Видео дня

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медиазона". Дело рассматривал Первый Западный окружной военный суд.

Что известно

Как пишет издание, несовершеннолетняя наткнулась на мошенников в Telegram-боте для знакомств. Она отправила свою геолокацию пользователю, который подписался как "Ледяная глазурь". Впоследствии он заявил ей, что ек местоположение, мол, используют для наведения беспилотников.

Мошенник, несмотря на отказ девочки, угрожал школьнице делом о государственной измене, заставив её сотрудничать с представителями ФСБ. Он заставил Вазирову поджечь заправку "Татнефти", якобы для "выявления шпионов" среди силовиков.

23 февраля она подожгла АЗС. Несмотря на то, что Следком РФ признал, что девочка стала жертвой мошенников, суд решил этого не учитывать.

Издание добавляет, что родители девочки – выходцы из Кыргызстана. В соцсетях Вазирова часто жаловалась на ссоры в семье, подрабатывала на стройке, чтобы помочь родителям деньгами, и мечтала стать учителем.

Напомним, ранее Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил к 19 годам колонии строгого режима ещё одного украинского военнопленного из полка "Азов". На этот раз "приговор" был вынесен 34-летнему Дмитрию Житнику.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве заочно приговорили журналиста Аркадия Бабченкок полутора годам колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иноагента. Кроме того, суд запретил ему в течение двух лет администрировать сайты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!