Так называемый "Южный окружной военный суд" в российском Ростове-на-Дону приговорил к 19 годам колонии строгого режима ещё одного украинского военнопленного. На этот раз "приговор" был вынесен 34-летнему Дмитрию Житнику.

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Украинца осудили за службу в "Азове". В частности, Житника признали виновным по статьям об участии в террористическом сообществе и подготовке к терроризму – "это стандартные обвинения, которые выдвигают украинским добровольцам", отмечают российские оппозиционные издания.

Что известно о "деле" Житника

По версии российского "следствия", Житник вступил в "Азов" осенью 2017 года. Как утверждала сторона обвинения, украинец "приобрел навыки обращения с оружием" в учебном центре во Львовской области.

В "Азове" украинец служил в должности старшего инструктора.

В мае 2022 года он попал в российский плен вместе с другими украинскими военными, которые обороняли завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Что показательно – "дело" против украинца вела "прокуратура" самопровозглашенной "ЛНР".

"С целью ведения террористической деятельности Житник прошел обучение на территории учебного центра во Львовской области. Приобрел знания и практические навыки обращения с оружием. Участвовал в боевых действиях против мирного населения и российских вооруженных сил на территории донецкой народной республики", — утверждают там.

Как всегда касаемо "дел" украинских пленных, военный суд в Ростове вынес свое "решение" очень быстро – прокуроры так называемой "ЛНР" передали дело в суд всего две недели назад.

Другие "приговоры" российского суда

Как сообщал OBOZ.UA, недавно указанный суд в Ростове вынес "приговоры" шестерым пленённым украинским военнослужащим – 30-летним Тимофею Ващенко и Андрею Жижоме, 33-летнему Денису Шеломиенко, 36-летнему Сергею Медведеву, 39-летнему Артему Станишевскому и 52-летнему Владимиру Шулипе. Они попали в плен, защищая Украину от российских оккупантов в рядах бригады НГУ "Азов" и полка ВСУ "Айдар".

Также этот суд вынес приговоры двум украинским военнопленным – 30-летнему Дмитрию Кищенко и 32-летнему Всеволоду Широких. Одного из них приговорили к 19 годам колонии, другого – к 20 годам.

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