В России журналиста Бабченко приговорили к полутора годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил журналиста Аркадия Бабченко к полутора годам колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. Кроме того, суд запретил Бабченко в течение двух лет администрировать сайты.

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Поводом для обвинения стали посты без указания статуса так называемого иностранного агента, опубликованные в его Telegram в 2025 году. Об этом сообщило росмедиа.

Что известно

Отмечается, что государственное обвинение просило для него меньший срок – один год колонии.

В реестр "иноагентов" Бабченко внесли в апреле 2023 года. После этого его дважды оштрафовали за невыполнение обязанностей "иноагента" – на 50 тыс. и 30 тыс. рублей (примерно 28 500 грн и 17 тыс. грн). Обвинение утверждает, что эти штрафы он не уплатил.

Прокурор заявил, что Бабченко не согласен "с основными направлениями внешней и внутренней политики Российской Федерации, в том числе и в сфере обороны" и испытывал "неприязнь к деятельности президента (Путина. – Ред.)".

На первом заседании прокурор, зачитывая письменные доказательства, сообщил, что Бабченко объявлен в розыск по статье о публичных призывах к "терроризму" в интернете.

Адвокат Бабченко заявил, что вина не была доказана, поскольку неизвестно, принадлежит ли этот канал именно Бабченко. Он попросил прекратить дело.

Также отмечается, что в реестр террористов и экстремистов в России публициста внесли еще в 2020 году, но конкретная статья, по которой возбудили дело, была неизвестна.

Публицист в 2017 году выехал из России.

Кто такой Аркадий Бабченко

Аркадий Бабченко родился в Москве 18 марта 1977 года. Служил в Вооруженных силах РФ, участвовал в первой и второй чеченских военных кампаниях.

После военной службы, в 2000 году, устроился работать в газету "Московский комсомолец". Позже сотрудничал с НТВ и "Новой газетой".

Работал военным корреспондентом во время российско-грузинской войны в 2008 году.

В период президентской гонки в России в 2012 году против Аркадия Бабченко было возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к акциям протеста.

В 2017 году из-за многочисленных угроз в свой адрес журналист покинул Россию. С тех пор проживает в Украине.

В 2018 году СБУ провела специальную операцию по задержанию наемного убийцы, которому заказали убийство Аркадия Бабченко. В ходе операции была инсценирована смерть журналиста, которая стала публичным поводом для новостей — в СМИ появилась информация об убийстве Бабченко, представители украинских властей выступили с официальными заявлениями.

О том, что гибель Аркадия Бабченко была инсценировкой, стало известно лишь через сутки, когда он сам выступил на публичной пресс-конференции.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в российском Екатеринбурге суд отправил в СИЗО 37-летнего историка Олега Новоселова, который занимался исследованием советских политических репрессий. Также историк был внесен в список террористов и экстремистов, который ведет "Росфинмониторинг".

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