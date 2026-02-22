В Москве закрыли все аэропорты: ждут вторжения сотни украинских дронов. Видео

В Москве в воскресенье, 22 февраля, ввели план "Ковер" для городских аэропортов. Сообщается, что на столицу государства-террористки надвигается 100 беспилотников.

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. Аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" пока приостановили работу.

Атака на Москву

По предварительной информации, воздушное пространство России пересекло более 100 беспилотников. По сообщению Росавиации, аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово" приостановили работу из-за объявления плана "Ковер".

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО "сбило" четыре дрона. Согласно сообщению мониторинговых каналов, российские подсчеты вместе с маршрутами беспилотниками являются крайне ориентировочными.

Впоследствии стало известно, что план введен еще в двух аэропортах, "Внуково" и имени Жуковского. Самолеты, которые планировали осуществить в них посадку, выполнят маневры на значительном удалении, более чем в 100 км.

Удары по России — что известно

Напомним, ранее сообщалось, что Украина атаковала дальнобойными дронами-камикадзе Орловскую область России. Была нанесена атака по вертолетному аэродрому "Пугачевка" Воздушно-космических сил РФ, в результате атаки были уничтожены две летающие машины: Ми-8 и Ка-52.

До этогоукраинская армия в течение 17-19 февраля нанесла ряд ракетно-дронных ударов по территории России. В результате ударов была атакована критическая инфраструктура и вражеские нефтебазы из-за применения реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как сообщает OBOZ.UA, взрывы раздавались и в российской Республике Чувашия. Местные власти подтвердили обстрел, но попытались преуменьшить его последствия, заявив об отсутствии пострадавших и разрушений "капитальных зданий". Предварительно, пострадало оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!