Украина атаковала дальнобойными дронами-камикадзе Орловскую область России. Была нанесена атака по вертолетному аэродрому "Пугачевка" Воздушно-космических сил РФ.

Об этом информирует Telegram-канал"Досье шпиона". В результате атаки были уничтожены две летающие машины.

Последствия удара по аэродрому

Как сообщается, атаки были нанесены вечером, в пятницу, 20 февраля. В результате удара были поражены многоцелевой вертолет Ми-8 (бортовой номер 53), который принадлежал 319 отдельному вертолетному полку, который базируется в Черниговке, Приморского края РФ.

Также был уничтожен и штурмовой вертолет Ка-52 "Аллигатор" (бортовой номер 18). Эта машина принадлежала 16 бригаде армейской авиации, которая расположена в Зернограде, Ростовской области.

Что известно об уничтоженных машинах

Заметим, что, вероятно, украинским войскам удалось уничтожить российский основной модернизированный вариант многоцелевого вертолета Ми-8 — модель АМТШ, также известную под наименованием "Терминатор". Такая вариация вытеснила более ранние версии Ми-8, которые использовала российская армейская авиация.

Вертолет может нести управляемые противотанковые ракеты "Штурм" или "Атака", неуправляемые ракеты С-8, а также 23-мм пушки в контейнерах. Он оснащенэкранно-вихлопными устройствами для снижения инфракрасной заметности и системами отстрела ложных тепловых целей.

Ми-8АМТШ способен перевозить до 36 военнослужащих или до четырех тонн груза внутри кабины, или на внешней подвеске.

В то же время Ка-52 "Аллигатор" является основным российским штурмовым вертолетом, который является глубокой модернизацией одноместного Ка-50 "Черная акула". На конец 2025 - начало 2026 года, в боеспособном состоянии российских войск находятся около 70 машин.

Вертолет вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А42, противотанковыми ракетами "Вихрь", неуправляемыми авиаракетами С-13, а также способен нести легкогрузовые бомбы, весом до двух тонн.

Напомним, ранееукраинская армия в течение 17-19 февраля нанесла ряд ракетно-дроновых ударов по территории России. В результате ударов была атакована критическая инфраструктура и вражеские нефтебазы из-за применения реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как сообщает OBOZ.UA, взрывы раздавались и в российской Республике Чувашия. Местные власти подтвердили обстрел, но попытались преуменьшить его последствия, заявив об отсутствии пострадавших и разрушений "капитальных зданий". Предварительно, пострадало оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

