В Кремле "продавливают" план смены власти в России: СМИ рассказали, кого хотят поставить вместо Путина

В России активно продвигают план смены власти, а главную роль в этом играет Михаил Ковальчук – ближайший соратник российского диктатора Владимира Путина, который контролирует ключевые сферы и окружает президента своими людьми. Медиамагната сейчас считают реальным "человеком №2" в стране.

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Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники. Ковальчук ведет борьбу с оппонентами внутри системы и лоббирует идею назначения Екатерины Тихоновой преемницей Путина на выборах 2026 года, что должно обеспечить преемственность власти в стиле монархии.

Кто такой Михаил Ковальчук и как он контролирует ключевые сферы

"Сейчас реально вторым человеком в стране, самым доверенным лицом Путина, персоной, которая во многом определяет настоящее и будущее России, является Михаил Ковальчук", – говорится в сообщении. По их данным, Ковальчук контролирует большинство ведущих СМИ, и его влияние продолжает расти.

Российские олигархи, в частности Алишер Усманов, якобы готовятся передать контроль над своими медиаактивами структурам Ковальчука. Именно министр обороны Андрей Белоусов считается его человеком. Одновременно Ковальчук целенаправленно "мочит" предыдущего главу Минобороны.

"Одна из нескрываемых целей Ковальчука — посадить Шойгу. Именно с подачи Ковальчука, силовики взяли Шойгу в настоящее кольцо. Почти каждую неделю возбуждаются дела, связанные с хищениями в Подмосковье и Министерстве обороны, которыми руководил Шойгу. Конечно, большой вопрос, даст ли Путин посадить Шойгу в тюрьму, но Ковальчук идет к этому упорно и целенаправленно", — отметил источник.

Под контролем Ковальчука находится все больше стратегических отраслей:

Росатом , вокруг которого сейчас ведется проверка, в частности сделки по покупке уранового месторождения в Казахстане, которая сопровождалась масштабными кражами.

, вокруг которого сейчас ведется проверка, в частности сделки по покупке уранового месторождения в Казахстане, которая сопровождалась масштабными кражами. "Теневой флот" Росатома , созданный для перевозки нефти в обход санкций, стал источником хищений на миллиарды долларов.

, созданный для перевозки нефти в обход санкций, стал источником хищений на миллиарды долларов. АЭС "Акуя" в Турции – еще один объект расследований из-за вывода средств.

– еще один объект расследований из-за вывода средств. Роскосмос , который переходит под управление Ковальчука. Источники отметили, что он обвиняет во всех провалах экс-генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и тоже видит последнего в тюрьме.

, который переходит под управление Ковальчука. Источники отметили, что он обвиняет во всех провалах экс-генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и тоже видит последнего в тюрьме. Объединенная судостроительная корпорация, Газпромбанк, Курчатовский институт уже под его контролем.

Возможно поглощение Роснефти. Игорь Сечин после смерти сына практически отошел от управления компанией, что открывает путь для Ковальчука.

Игорь Сечин после смерти сына практически отошел от управления компанией, что открывает путь для Ковальчука. Ростех , где позиции главного исполнительного директора Сергея Чемезова "в последнее время сильно ослабли".

, где позиции главного исполнительного директора Сергея Чемезова "в последнее время сильно ослабли". Счетная палата, Контрольное управление президента – тоже в орбите влияния Ковальчука.

Источник ВЧК-ОГПУ отметили, что идеология Ковальчука – это новая идеология Путина, поскольку тот полностью завладел умом российского диктатора.

"Ковальчук определяет и окружение Путина. Не секрет, что он не очень любит Аркадия Ротенберга. И, вуаля, на последний день рождения Путина Аркадий Ротенберг впервые не получил возможности поздравить лично своего друга детства. Ротенбергу все пути к Путину сейчас отрезаны. Недавно за Ковальчуком закреплен персональный самолет авиакомпании "Россия", передвигается он в сопровождении сотрудников ФСО, топ-чиновники в очередь выстраиваются, чтобы он уделил им пять минут. Вон Собянин [мэр Москвы Сергей Собянин] прямо в рот ему смотрит", – описал ситуацию источник.

Ковальчук продвигает дочь Путина на "трон"

Как пишет Mirror, российского диктатора Путина убеждают передать власть своей второй дочери Екатерине Тихоновой, 38-летней руководительнице научных проектов.

Источники сообщили, что идею передать власть дочери озвучил лично Михаил Ковальчук, и ее поддержал его брат Юрий Ковальчук - "банкир Путина" и один из ближайших к президенту олигархов.

"Я всегда об этом думаю", – признался сам Путин о вопросе преемственности в начале месяца.

В ВЧК-ОГПУ добавили, что Михаил Ковальчук, при полной поддержке своего брата Юрия, в последнее время активно продвигает свой план "смены власти" в Российской Федерации. Согласно плану, новым главой России должна стать Екатерина Тихонова, дочь Путина. Собеседники отметили, что Ковальчук сейчас активно убеждает и Путина, и Тихонову, что этот план является единственно правильным.

Ожидается, что Тихонова будет баллотироваться как независимый кандидат, с публичной кампанией, но за кулисами и с полной поддержкой Кремля.

Бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов считает возможное президентство Тихоновой "не худшим сценарием" для России, потому что она и ее окружение "не являются энтузиастами войны", а поддерживают идею, что "Россия должна продвигать свои интересы с помощью мягкой силы, а не путем ведения войны".

Однако многие считают, что Путин никогда добровольно не откажется от власти и не будет править пожизненно, но в начале этого месяца он сказал: "Когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю, что должен появиться человек, или еще лучше несколько человек, чтобы у людей был выбор. Кто-то, кто мог бы заслужить это доверие граждан страны".

Что известно о Тихоновой и семье Путина

Екатерина Тихонова – экс-танцовщица рок-н-ролла, сейчас руководит институтом "Иннопрактика" и выступает как координатор высокотехнологичных проектов. Ее считают лицом, которое играет важную роль в нарушении санкций.

Кроме того, у Путина есть сводная дочь Луиза Кривоногих, 22 года, дочь бывшей любовницы Светланы Кривоногих, владелицы стриптиз-клуба и акций банка. А также два младших сына – Иван (10 лет) и Владимир-младший (6 лет), рожденные от Алины Кабаевой.

Как отмечают западные обозреватели, Путин ранее рассматривал других потенциальных преемников – экс-охранника Алексея Дюмина или вице-премьера Дмитрия Патрушева, однако идея "королевской передачи власти" дочери сейчас становится все более реальной.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Михаил Самусь отметил, что на кремлевского диктатора Владимира Путина пытаются влиять как минимум две группы лиц, подходы которых кардинально отличаются. Речь идет об условных "группе войны" и "группе бизнеса".

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