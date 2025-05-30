'Вступили в прямую борьбу': эксперт рассказал о 'битве' двух групп влияния в окружении Путина

На кремлевского диктатора Владимира Путина пытаются влиять как минимум две группы лиц, подходы которых кардинально отличаются. Речь идет об условных "группе войны" и "группе бизнеса".

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Такое утверждение озвучил военный эксперт Михаил Самусь, директор платформы New Geopolitics Research Network. В интервью "Укринформу" он заявил, что эти "альянсы" конкурируют между собой и выступают за принципиально разные сценарии как в войне против Украины, так и в отношениях с Западом.

Среди членов первой (условно, "группы войны") "старая кремлевская гвардия": Николай Патрушев, Сергей Чемезов, Сергей Кириенко, Антон Вайно и другие представители военно-промышленного комплекса.

"Они контролируют многомиллиардные потоки, направленные на войну против Украины. Речь идет о реальных деньгах, оседающих в руках конкретных лиц, которые определяют, на что, как и кто тратит ресурсы государственного бюджета. В нынешних условиях – снижение цен на нефть, нарастание экономических трудностей – для них это, возможно, последний шанс вычистить бюджет под ноль", – сказал эксперт.

Это неофициальное объединение не заинтересовано ни в каком прекращении огня, им нужно, чтобы военная машина работала и давала прибыль. "Генералы не возражают, потому что другого выбора нет", – считает Самусь.

Вероятно, идея у "группы войны" такая: провести масштабную летнюю кампанию, показать хоть какие-то успехи на фронте и попытаться убедить президента США Дональда Трампа, что российские ультиматумы к Украине и Западу якобы являются реалистичным сценарием, а не пустыми фантазиями.

"Сейчас вся эта риторика выглядит неубедительно и искусственно. Но для того, чтобы она воспринималась серьезно, им нужны успехи на поле боя. Именно под эту логику и подстраивается политическая и военная концепция, которую реализует эта группа влияния в российской власти", – пояснил военный эксперт.

Эти взгляды не поддерживает "бизнес-группа", или группа Кирилла Дмитриева, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций.

Влиятельные лица из этого объединения считают, что экономика РФ на грани пике, и нужно выйти из этого состояния как можно быстрее.

"Осенью может быть поздно – как для самой России, так и для сохранения диалога с США. Сторонники этой концепции – не только Дмитриев, но и американцы – [Стив] Уиткофф, [Джаред] Кушнер и другие – строят мостики к Трампу. Их план: остановить войну, открыть путь для совместных проектов на сотни миллиардов долларов (добыча ресурсов в Арктике, продажа российского газа в Европу под американским брендом, алмазы из Якутии, инвестиции в "большую Евразию"). Цель – заработать "по-взрослому", цинично, нагло, масштабно", – предположил Самусь.

Не против такого сценария и часть российской элиты, особенно олигархат, который потерял немало во время войны и стремится к возвращению к большим прибылям.

"И эти две концепции сейчас вступили в прямую борьбу. "Группа войны" намекает "группе бизнеса", что время еще не пришло – дайте нам дожить до осени. Ведь деньги на войну уже распределены, логистика запущена, "мясо" нанято, оборонная промышленность работает. Если эту машину остановить – кто-то недополучит свою прибыль. А уже осенью, когда начнется реальный бюджетный дефицит, интерес к войне естественным образом угаснет. Тогда "группа войны" готова будет переориентироваться на бизнес-планы Дмитриева, в том числе – совместные проекты с американцами. Но не сейчас, когда профит еще не в руках.

Поэтому к осени следует ожидать последовательной реализации затягивания времени на фоне активизации наступательных действий", – прогнозирует Самусь.

Как ранее писал OBOZ.UA, спецпредставитель президента Соединенных Штатов по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным есть "мощная личная связь", и это влияет на их общение и отношения.

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