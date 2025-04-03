Младшая дочь российского диктатора Владимира Путина, Екатерина Тихонова, совершила путешествие в Мюнхен, где совершила популярную среди звезд "вампирскую подтяжку лица", которую использует американская телезвезда и модель Ким Кардашьян. Суть метода состоит в том, что из крови пациента выделяют плазму, обрабатывают ее и вводят снова под кожу для омоложения. Пока Тихонова спокойно "наводила красоту", ее отец отдавал приказы проливать кровь украинцев.

Видео дня

Стоимость одного сеанса составила около 5200 евро. Кроме того, Тихонова также воспользовалась ботоксом и инъекциями гиалуроновой кислоты для устранения морщин на лбу и в районе рта, возникающих от улыбок. OBOZ.UA решил выяснить, как изменился внешний вид дочери кровавого диктатора и что изменилось в ее личной жизни.

"Хотит быть молодым и жить вечно"

Екатерина – дочь Путина от брака с экспершей леди Кремля Людмилой. По данным СМИ, она родилась, когда ее отец был шпионом КГБ в Германии. При этом сам диктатор, имеющий немало любовниц, любит "лечиться" ботоксом.

"Дочь Путина потратила тысячи евро на странную процедуру красоты — она, как и ее папа, хочет быть молодой и жить вечно?" – говорят российские источники о Тихонове.

Антивоенный Telegram-канал "Утро февраля" высмеивал дочь Путина: "В то время как ее отец настолько бережет свой биологический материал, что даже носит с собой личный биотуалет, куда бы ни шел, его легкомысленная дочь Екатерина Тихонова растратила ценный генетический биоматериал направо и налево"

По словам журналистов, теперь у НАТО есть биоматериал и ДНК Путина. "Страшно подумать, что они могут с этим поделать. Возможно, они уже обработали это в биолабораториях", – отмечают они.

Была замужем и имеет любовника

Несмотря на то, что Путин открыто осуждает россиян, стремящихся жить в Европе, его собственная дочь долгое время жила в Германии. Она регулярно летала в Мюнхен, где жила со своим любовником – 52-летним балетмейстером Игорем Зеленским. Ранее он возглавлял Баварский государственный балет, но был смещен с должности из-за нежелания публично осудить вторжение России в Украину.

До этого Тихонова была замужем за российским миллиардером Кириллом Шамаловым, но их брак распался в 2017 году, когда она тайно завела любовника. После этого она вступила в отношения с Зеленским, который в то время был женат и имел детей. По некоторым данным, у пары родилась дочь, носящая фамилию Зеленская.

Не только дочери: сколько детей у Путина

В начале полномасштабной войны Екатерина вернулась в Россию, покинув Германию. Она занимает должность заместителя директора Института математических исследований сложных систем при Московском государственном университете. Кроме того, она известна как участник международных танцевальных конкурсов в жанре акробатического рок-н-ролла.

Старшая сестра Екатерины Мария Воронцова является ведущим медицинским ученым в области эндокринологии.

Также у Путина еще одна вероятная дочь — Луиза Розова, 19-летняя дочь бизнесвумен Светланы Кривоногих. Раньше она работала уборщицей, а впоследствии стала мультимиллионершей и совладелицей крупного российского банка.

Кроме этого, Путин имеет еще и двух малолетних сыновей – Ивана (2015 года рождения) и Владимира (2019 года рождения). Их матерью является бывшая гимнастка Алина Кабаева, выяснилась в расследователе центра "Досье", пообщавшись с человеком, работающим в резиденции диктатора.

Сам глава Кремля никогда не давал комментарии по поводу своих детей, не появлялся с ними нигде и не раскрывал, чем они занимаются. Однако однажды он заявил: "Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой. Они просто живут своей жизнью и делают это очень достойно".

Как сообщал OBOZ.UA, пророчества известных мистиков Нострадамуса и Ванги снова оказались в центре внимания. Они предполагали большую войну в Европе в 2025 году, а также смерть российского диктатора Владимира Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!