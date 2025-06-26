Участвовали в Курской операции: в РФ к большим срокам приговорили четырех украинских военнопленных

В России 26 июня так называемый второй западный окружной военный суд признал виновными трех украинских военнослужащих – Александра Загребального, Андрея Бакалова и Александра Григорьева. В тот же день южный окружной военный суд осудил уроженца Украины, военнопленного Андрея Рыбака.

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Первые трое служили в 211-м отдельном спецбатальоне ВСУ, они попали в плен в Курской области. Четвертого оккупанты взяли в плен в Донецкой области.

Все четверо осуждены по одной статье и получили большие сроки. В частности, Загребальному и Григорьеву дали по 15 лет колонии строгого режима, Бакалову – 16 лет, а Рыбака приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Дела против пленных украинцев отличаются от остальных дел о терроризме, поскольку всем фигурантам вменяется в вину одна и та же статья обвинения – совершение теракта группой лиц с тяжкими последствиями.

За все время украинской операции в Курской области судьи указанного западного окружного военного суда (именно сюда попадают дела украинских пленных на Курщине) за полгода вынесли приговоры 184 украинским военным.

Рыбака судьи страны-агрессора судили "за терроризм" из-за того, что украинский военный был в рядах батальона "Айдар".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России указанный южный военный суд вынес приговор 51-летнему уроженцу Запорожья Владимиру Боднарю. Мужчину признали виновным в приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатки по делу о "покушении" на так называемого главу оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

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