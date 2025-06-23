В России осудили еще одного украинца по делу о 'покушении' на Аксенова

В России Южный окружной военный суд вынес приговор 51-летнему уроженца Запорожья Владимиру Боднарю. Мужчину признали виновным в приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатки по делу о "покушении" на так называемого главу оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

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Боднаря приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-служба суда.

Первые три года заключения мужчина должен будет провести в тюрьме, а оставшиеся десять лет – в колонии строгого режима. Также суд приговорил его к штрафу в 500 тысяч рублей.

Обвинение утверждало, что Боднарь был в числе тех людей, которые, "будучи противниками СВО", спрятали в автомобиле взрывное устройство, после чего попали на территорию Крыма "для оборудования тайника" в гаражном боксе в мае 2023 года. Все это якобы делалось для того, чтобы потом совершить покушение на Аксенова.

Было заявлено, что в январе 2024-го Боднарь приехал из Симферополя в Геническ, чтобы забрать три свертка с семью мобильными телефонами, а также детонатор.

Боднаря и других обвиняемых, Оксану Шевченко и Владимира Ананьева, задержали в феврале 2024 года. В июле всех фигурантов дела внесли в реестр "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.

Уголовное дело против Оксаны Шевченко поступило в суд в феврале 2025 года. Уже в мае ее приговорили к 10 годам колонии общего режима и аналогичному штрафу в 500 тысяч рублей.

Как сообщал OBOZ.UA, в России приговорили к заключению – от 20 лет до пожизненного – семью из временно оккупированного Мелитополя: Артема Мурдида, его мать Анну и гражданскую супругу Анну Вошкодер. Трех украинцев обвинили в якобы подрывах коллаборантов и попытке взорвать рельсы в захваченном российскими войсками городе Запорожской области.

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