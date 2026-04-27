Twitch заблокировал российских стримеров за рекламу 'Алабуга Политеха', где студенты собирают 'Шахеды': что происходит

Вечером 25 апреля стриминговая платформа Twitch заблокировала российских стримеров, которые рекламировали "Алабуга Политех", где студенты собирают "Шахеды". Речь идет о трансляциях турнира по Counter-Strike 2, во время которых использовались баннеры этого колледжа.

Об этом сообщили сами пользователи платформы и профильные сообщества, которые отслеживают киберспортивные трансляции. По их словам, причиной стали массовые жалобы на рекламу подсанкционного заведения.

"Блокировка произошла буквально через несколько часов после начала жалоб", – отмечают источники. Всего под блокировку попали 16 стримеров и комментаторов.

Реакция платформы

Сначала Twitch заблокировал официальный аккаунт "Алабуга Политеха" с никнеймом alabugapolytech. После этого санкции распространились на стримеров, которые участвовали в трансляциях или даже просто появлялись в кадре.

Среди заблокированных – популярные авторы контента poka, PCH3LK1N и fANDERCS, каждый из которых имел более 500 тысяч подписчиков.

И что интересно, блокировку получили даже те участники эфиров, которые не были организаторами трансляций. Но они так или иначе были связаны с контентом, где фигурировала символика колледжа. В итоге количество заблокированных каналов достигло 17.

Причины санкций

Основной причиной стало не нарушение правил поведения или оскорбительный контент, а именно реклама подсанкционной структуры. "Алабуга Политех" и связанная с ним особая экономическая зона находятся под санкциями Европейского Союза из-за участия в производстве дронов "Шахед" для оккупационной российской армии.

Согласно регламентам ЕС, компаниям, работающим на территории союза, запрещено прямо или косвенно предоставлять рекламные услуги таким организациям. Именно поэтому трансляции с логотипами, интеграциями и упоминаниями "Алабуги" были квалифицированы как нарушение.

Блокировки каналов, по данным источников, установлены на 30 дней. Шансы на разблокировку через 30 дней сами инфлюенсеры оценивают пессимистично. По словам анонимного заблокированного стримера, разблокировки, видимо, уже не стоит ждать.

Потерянная аудитория

Общий объем потерянной аудитории стримеров на Twitch из-за блокировки приведен ниже:

Анна Akyuliych Чернюк – 1 миллион 96 тысяч подписчиков; Кирилл poka Старовойтов – 601 тысяча; Алексей PCH3LK1N Пчелкин – 573 тысячи; Илья fANDER Багреев – 503 тысячи; Михаил Dosia Столяров – 480 тысяч; Ксения fasoollka Гузаева – 358 тысяч; Никита ANASTAZE Абрамкин – 256 тысяч; Валерий LAGODA1337 Лагода – 215 тысяч; Артемий FORZOREZOR Плетнев – 170 тысяч; Юрий yurapivo Лаптев – 136 тысяч; Егор flamie Васильев – 131 тысяча; Дмитрий Dimaoneshot Бандурка – 131 тысяча; Максим onehend – 122 тысячи; Радомир r4dom1r Воеводин – 67 тысяч; Алмаз almazer Асадуллин – 45 тысяч; lentbb – 43 тысячи.

В случае, если эти каналы будут навсегда заблокированы, общие потери для российских стримеров составят 4 миллиона 927 тысяч подписчиков.

Кремлевский суд и штраф

Напомним, в феврале прошлого года, российский суд оштрафовал стриминговый сервис Twitch на сумму, которая удваивается каждую неделю и уже достигла астрономического уровня. Тогда, причиной стала блокировка аккаунта Кирилла Малофеева – сына подсанкционного российского олигарха. Компания пытается обжаловать это решение в американском суде, однако ситуация остается неопределенной.

Речь идет о событиях, начавшихся еще в 2022 году, когда Twitch Interactive, которая принадлежит Amazon, заблокировала учетную запись стримера под ником Likkrit. Это решение было принято после введения санкций США против его отца Константина Малофеева, которого обвиняют в участии в схемах обхода санкций.

Как рассказывал OBOZ.UA, после блокировки Кирилл Малофеев подал иск в российский суд, ссылаясь на местное законодательство, направленное против действия международных санкций. Суд принял его сторону и признал, что Twitch и Amazon нарушили его права, в частности из-за блокировки аккаунта и остановки монетизации.

