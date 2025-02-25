Сын российского олигарха пытается победить Amazon: Кремлевский суд оштрафовал Twitch на астрономическую сумму

Российский суд оштрафовал американскую компанию Twitch на удваивающуюся еженедельно сумму, превысившую астрономический уровень, за блокирование аккаунта сына олигарха Малофеева. Twitch пытается оспорить это решение в американском суде, но ситуация остается неопределенной.

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Об этом пишет Polygon. В 2022 году популярный стриминговый сервис Twitch Interactive, принадлежащий американской компании Amazon, заблокировал аккаунт российского тримера и бывшего профессионального игрока в League of Legends Кирилла Константиновича Малофеева, известного под ником Ликкрит.

Это произошло после того, как США ввели санкции против его отца, олигарха Константина Малофеева как участника глобальной сети уклонения от санкций. В ответ на блокировку аккаунта Кирилл Малофеев подал в суд на Twitch в России, ссылаясь на российское законодательство, созданное для противодействия международным санкциям. Российский суд принял его сторону, постановив, что Twitch и Amazon нарушили его права, заблокировав учетную запись и прекратив монетизацию.

Суд не только обязал Twitch восстановить аккаунт, но и назначил штраф в 100 000 рублей за каждый день невыполнения решения. При этом штраф удваивается еженедельно без ограничений, что, по подсчетам Twitch, привело к астрономической сумме потенциально превышающей все деньги мира.

Юристы Twitch назвали этот штраф непропорциональным, поскольку аккаунт Малофеева приносил менее 2000 долларов дохода во время активности. Они также отметили, что компания не получила должного уведомления о слушаниях в декабре 2022 года, из-за чего не смогла полноценно защититься в суде.

Кроме того, в 2023 году Малофеев обратился в суд в Турции с целью принудительного исполнения российского решения против турецкого офиса Amazon. Twitch, в свою очередь, подал иск в суд в Сан-Франциско, стремясь заблокировать исполнение этого решения и перенести дело в арбитраж в соответствии с условиями пользовательского соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, компания Google расширила ограничения в отношении граждан России. Им запретят какую-либо монетизацию своих программ, включая оплату самих программ, платные подписки, а также загрузку любого платного контента.

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