Сыновья Путина и Кабаевой живут под 'прикрытием': всплыли резонансные подробности

Совместные дети российского диктатора Владимира Путина и бывшей олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой живут под "прикрытием". В частности, два их сына – Иван и Владимир – в документах носят фамилию Спиридонов.

Об этом сообщает один из российских Telegram-каналов. Там отметили, что под вымышленными фамилиями живут и дочери кремлевского главы – Екатерина и Мария.

Что касается сыновей Путина, то, вероятно, их фамилия происходит от отчества деда с отцовской стороны – Владимира Спиридоновича Путина. А фамилия Тихонова, которую носит дочь главы Кремля, Екатерина, вероятнее всего, связана с отчеством Екатерины Шкребневой, бабушки Путина по матери.

Известно, что Владимир Путин и Алина Кабаева вместе с двумя сыновьями большую часть времени проводят в президентской резиденции на Валдае. По информации одного из российских изданий, специально для Кабаевой, ее детей и обслуги там возвели отдельный деревянный дворец, спа-комплекс, детскую зону отдыха и большой парк.

Иногда Иван и Владимир все же появляются на публике, что и позволило журналистам получить их фотографии.

Напомним, ранее росСМИ рассказывали, что, вероятно, сыновей Путина готовят к спортивной деятельности. Они занимаются с профессиональными тренерами: по гимнастике, плаванию и шахматам. К тому же им начинают подбирать преподавателей для общеобразовательных предметов.

