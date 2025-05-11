'Наконец-то, сын!' Тайны личной жизни Путина: от брака с Людмилой до любовницы Кабаевой

Российский диктатор Владимир Путин за долгие годы своего правления почти ничего не рассказывал о своих потомках, в СМИ просачивалась лишь малая часть сведений о членах его семьи. В частности, о взрослых дочерях главы Кремля можно найти некоторые факты из жизни.

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Однако журналисты также провели расследование, которое раскрыло информацию о его несовершеннолетних сыновьях, матерью которых является бывшая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. OBOZ.UA рассказывает об этом подробнее.

По данным росСМИ, основным местом жительства для двух маленьких сыновей Путина является дом у озера, расположенный на полпути между Санкт-Петербургом и Москвой и в 20 минутах полета на вертолете от Кремля. Стоит отметить, что Владимир Путин всегда избегает публичного обсуждения своей семьи.

"Я никогда не обсуждаю вопросы, связанные с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой, никуда не лезут", – заявил диктатор во время пресс-конференции в 2015 году.

В сентябре 2024 года во время визита одной из российских школ, глава Кремля неожиданно сделал комментарий на эту тему, подчеркнув, что "члены моей семьи говорят, тоже маленькие, на китайском языке, разговаривают свободно". Это заявление породило предположения относительно того, идет ли речь о трех внуках от его дочерей, рожденных в браке с Людмилой Путиной, или о сыновьях, рожденных от Алины Кабаевой в 2015 и 2019 годах.

Дочери Владимира Путина

Старшая дочь Мария, родилась в 1985 году. Ее идентифицируют как эндокринолога Марию Владимировну Воронцову, хотя официального подтверждения от Путина не было. Она сыграла значительную роль в строительстве государственного онкологического центра под Санкт-Петербургом, выступая как ключевой акционер компании "Номеко", управляющей проектом стоимостью 634 миллиона долларов.

Младшая дочь Путина, Екатерина, 1986 года рождения. Ее идентифицируют как Екатерину Владимировну Тихонову, бывшую акробатическую танцовщицу, которая возглавляет государственный бизнес-инкубатор при Московском государственном университете. Кроме того, она является заместителем директора Института математических исследований сложных систем. С 2013 по 2018 год она была замужем за миллиардером Кириллом Шамаловым.

Сыновья Путина

Связь российского диктатора с Алиной Кабаевой началась еще в 2008 году, задолго до его официального развода с Людмилой в 2014 году. В 2020 году российское издание обнародовало информацию о том, что главный гинеколог-акушер Министерства здравоохранения Лейла Адамян и ее дочь стали обладательницами элитной недвижимости в Москве, стоимость которой оценивается примерно в один миллиард рублей.

Эта покупка состоялась через несколько месяцев после того, как, по сообщениям, Алина Кабаева родила ребенка в московском Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, где работала Адамян.

23 мая 2019 года, через две недели после предполагаемых родов Кабаевой, Владимир Путин лично вручил Лейле Адамян орден "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени на торжественной церемонии в Кремле. По информации росСМИ, первый сын Путина от Кабаевой, Иван, родился в 2015 году, а младший сын, Владимир – в 2019 году.

Мальчики проводят со своими родителями от 30 до 60 минут в день, остальное время детьми занимаются гувернеры. В частности, они вместе с ними завтракают, проводят занятия, тренировки. Известно, что Иван очень любит Путина.

"Сын очень ценит совместные игры, совместные матчи на хоккейной площадке. Вместе с Владимиром Путиным они играют в одной команде, против них играет команда из числа сотрудников ФСО. Кроме того, Иван Путин обслуживающему персоналу, который его окружает, с большой гордостью несколько раз пересказывал историю, которую ему рассказывали, очевидно, его родственники, что когда он родился, его отец был настолько счастлив, что он закричал: "Ура, наконец-то мальчик!", – рассказал ведущий расследования центра "Досье".

По его словам, существует вероятность, что мальчиков готовят к спортивной деятельности. Они занимаются с профессиональными тренерами: по гимнастике, плаванию и шахматам. К тому же им начинают подбирать преподавателей для общеобразовательных предметов.

Инсайдерский источник РФ обратил внимание на объявление о вакансии, опубликованное в начале 2024 года на веб-сайте элитного агентства по подбору домашнего персонала, специализирующегося на найме гувернанток для состоятельных семей из России, Казахстана, Китая и других стран. В тексте объявления говорилось о поиске "преподавателя английского языка с проживанием для двух детей в возрасте 4 и 8 лет в Санкт-Петербургской области".

В описании вакансии подчеркивалось, что работа предполагает полную изоляцию, а ежемесячная заработная плата составит 7700 евро (8500 долларов США). Одним из условий трудоустройства был запрет покидать территорию проживания семьи. Согласно расследованию, персонал, обслуживающий резиденцию, редко решается ограничивать детей, что способствует их воспитанию в атмосфере вседозволенности и привилегированности, в окружении роскоши, включая частные самолеты и яхты.

До начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, они часто проводили время с Алиной Кабаевой на борту 82-метровой яхты "Graceful", принадлежащей Путину и оцениваемой в 119 миллионов долларов. Российский журналист Константин Эггерт, работающий на Deutsche Welle, сравнил условия жизни сыновей Путина с жизнью детей императорской семьи, отметив, что они, вероятно, живут в еще более изолированном духовном и физическом пространстве.

"Очевидно, что они действительно воспринимают себя как новое дворянство, новую аристократию", – отметил Эггерт.

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