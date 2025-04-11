Другая фамилия и новая жизнь: куда исчезла экс-жена диктатора Путина и почему ей заплатили за молчание

Бывшая жена российского диктатора Людмила Путина уже около десяти лет живет под фамилией Очеретная и продолжает ежегодно получать сотни миллионов рублей от мэрии Москвы и госбанков РФ. После развода с лидером страны-агрессора она снова вышла замуж, живет во Франции и владеет дорогой недвижимостью, в том числе на территории "ненавистной" Кремлем Европы.

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При этом экс-первая леди России предпочитает не взаимодействовать с представителями средств массовой информации, хотя и когда как "непубличное лицо" не была откровенной с ними. OBOZ.UA рассказывает, куда пропала бывшая жена нынешнего международного военного преступника и почему ей заплатили за молчание.

"Простая девочка из Калининграда" прожила в браке с Путиным 30 лет

Именно такими словами росСМИ часто освещали биографию Людмилы Путиной, заявляя: вряд ли та могла себе представить, что будет женой "президента".

Людмила Александровна Шкребнева родилась 6 января 1958 года в Калининграде в семье рабочего Калининградского ремонтно-механического завода Александра Аврамовича и кассира на автотранспортном предприятии Екатерины Тихоновны.

С открытых источников известно, что она была "активной комсомолкой", участвовала в драмкружке, а после школы "твердо решила стать актрисой". Провалив экзамены на актерское, вернулась домой и работала почтальоном, затем – учеником токаря-револьверщика на калининградском заводе "Торгмаш", где получила 2-й токарный разряд. Позже была санитаркой в городской больнице, руководителем драмкружка в доме пионеров, аккомпаниатором, стюардессой на внутренних линиях в калининградском авиаотряде. В 1981-м поступила в Ленинградский госуниверситет на филолога-романиста, а позже преподавала там немецкий язык.

Согласно биографии женщины, с Владимиром Путиным (он примерно в то время работал в КГБ) стюардесса Людмила Шкребнева познакомилась в Ленинграде на концерте, когда еще была стюардессой. Они расписались 28 июля 1983 года, "а свадьбу справили на невском речном трамвайчике". В 1985-м у них родилась Мария (носила фамилию Воронцова, после замужества – Фаассен), через год – Екатерина (нынешняя фамилия Тиховнова).

Неприкосновенность частной жизни дочерей Путина, как его бывшей жены, тщательно охраняется.

6 июня 2013 года Владимир и Людмила Путины в интервью российскому телеканалу сообщили о своем намерении расстаться – символически сделали это в театре, после балетного представления в Кремле. Кремлевский лидер тогда сказал, что "Людмила отстояла свою вахту в девять лет", намекая, что она не выдержала его "президентской" публичности. В апреле 2014 года развод был оформлен официально.

Уже после распада этого брака журналисты стали доставать отрывки с книг-биографий Путина и освещать тему цитатами бывшей жены. Людмила рассказывала, что тот "был любовью всей ее жизни", при этом жаловалась, что они "за все время мы ни разу не отмечали годовщину свадьбы".

Новый брак экс-первой леди РФ, недвижимость и офшоры

В начале 2016-го журналисты нашли документы о перерегистрации объектов недвижимости, где Людмила Александровна значилась с другой фамилией – Очеретная. Возникло предположение, что мужем экс-первой леди стал руководитель Центра развития межличностных коммуникаций Артур Очеретный. Также бытовала версия, что они познакомились еще "на заре нулевых", а сблизились после развода Людмилы.

Согласно официальной биографии Людмила и Артур Очеретные состоят в браке с 2015 года.

Расследования говорят, что примерно в 2017-м бывшая жена Путина через кипрский оффшор Carmoney CY LTD стала владелицей 7% акций микрофинансовой компании "КарМани", на тот момент занимавшей шестое место по размеру портфелей микрозаймов. К декабрю 2021 года перед выходом компании на IPO она уже владела 14,5 %.

За два дня до наступления 2023-го с целью избежать экономических санкций ЕС офшор Очеретной перестал был владельцем CarMoney, новым собственником стало российское ООО "Смарттехгрупп", чьим генеральным директором является давний финансовый партнер Людмилы Очеретной – Антон Зиновьев (вместе с ней владеет бизнесом по аренде смартфонов "Запросто"). Офис CarMoney находится Доме князя Волконского на Воздвиженке.

Людмилу Очеретную связывают с девелоперским проектом перестройки этого здания, приведшей к уничтожению памятника архитектуры в 2013 году. Согласно публикации агентства Reuters, указывающего на бывшую жену Путина как на конечного выгодоприобретателя, аренда площадей вновь выстроенного офисного здания приносит $3-4 млн ежегодно.

Схема обогащения "экс-первой леди" РФ

В 2022 году соратники Алексея Навального опубликовали расследование, в котором утверждалось, что структура бывшей жены Путина и ее нового мужа – Алексея Очеретного – получает финансирование от мэрии Москвы, Газпромбанка и "Северстали".

"Людмила Путина долгие годы изображала из себя "первую леди", хотя в годы президентства Путина их брак был просто фикцией. Людмила была невидимкой: ее усиленно прятали от нас, не давали ей самостоятельно сказать ни слова. Ее не видели на публике годами, а сейчас и совсем забыли. Где сейчас мать двух путинских дочерей? Что с ней случилось после развода?" – отмечали журналисты, рассказывая о недвижимости бывшей супруги диктатора.

По оценкам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, ей отдали для обогащения особняк и земельный участок в центре Москвы стоимостью 10 млрд руб.

Согласно расследованию, Людмила Путина с 2000-х лет занималась Центром развития русского языка, созданным "под нее". Мэрия Москвы и Управделами "президента" предоставили ей в пользование, а впоследствии – в собственность участок земли и особняк в центре столицы. Дом отремонтировали, "варварски надстроив два этажа и построив рядом новодел", переименовали в Центр развития межличностных коммуникаций и им стал руководить новый муж экс-первой леди – Артур Очеретный.

Установлено, что Центр начал сдавать здание в аренду собственной компании Людмилы Очеретной – "Меридиан", а тот в свою очередь сдавал его в субаренду нескольким банкам и коммерческим фирмам.

"Таким образом, здание приносит прибыль Людмиле: аренда обходится в несколько раз меньше, чем дает субаренда. Ежегодно ее фирма получает около 250 млн руб., из которых ВТБ и Сбербанк – 150 млн. Ко всему прочему Центр еще и финансирует государство. Крупнейшими спонсорами являются мэрия Москвы, Газпромбанк и "Северсталь" приближенного к президенту РФ олигарха Алексея Мордашова, которому принадлежит часть Национальной медиа группы (возглавляет совет директоров Алина Кабаева)", – говорится в расследовании.

По подсчетам ФБК, примерно за три года Центр получил от московской мэрии 175 млн руб., от Газпромбанка – 140 млн, от "Северстали" – 100 млн. В итоге все средства идут в карманы компании экс-жены Путина: Центр дает заем фирме "Меридиан", а тот – Людмиле Очеретной.

По данным The Insider, в 2022 году бывшая жена российского диктатора получила от связанной с ней компании CarMoney доход в 58 млн руб. Артур Очеретный покупает квартиры и дома на юге Франции, в Швейцарии и Испании. Общую стоимость заграничной недвижимости оценили почти в 600 млн руб.

По некоторым данным, 67-летняя Людмила Очеретная "поддерживает доброжелательные отношения" с бывшим супругом. Она давно покинула Россию, и на данный момент проживает во Франции, где занимается бизнесом вместе с нынешним мужем. Оценивая их состояние, расследователи пришли к выводу, что бывшей жене Путина просто "заплатили за молчание".

В 2024-м экс-супруга российского президента Владимира Путина решила продать элитную недвижимость в Марбелье (Испания), чтобы не попасть под санкции Европейского Союза.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году СМИ узнали о новой любовнице Путина, на которую он "променял" Алину Кабаеву. Отмечается, что ею стала 39-летняя Екатерина Мизулина – представитель Общественной палаты РФ и глава Лиги безопасного интернета.

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