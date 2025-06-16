США отменили новые переговоры с Россией: Захарова в панике оправдалась устранением 'раздражителей'

Соединенные Штаты отказались от очередного раунда двусторонних консультаций с Россией, который должен был быть посвящен попыткам наладить работу дипломатических представительств между странами. Эти переговоры должны были касаться, в частности, упрощения визового режима, увеличения количества дипломатов и снятия ограничений на передвижение.

Видео дня

Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, отметив, что встреча в рамках консультаций по устранению раздражителей для нормализации работы дипмиссий отменена по инициативе американской стороны. Речь идет о так называемом техническом диалоге, который должен был обсудить условия возвращения к полноценному дипломатическому присутствию обеих стран – в частности, количество персонала, доступ к объектам, визовые вопросы и тому подобное.

Захарова также заявила, что Москва якобы не теряла заинтересованности в диалоге. Она выразила надежду, что пауза, которую взяли США, не затянется надолго.

В то же время в самих США решение об отмене очередного раунда консультаций не комментировали публично.

Как сообщал OBOZ.UA, Вашингтон не исключает вариант трехсторонней встречи: президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Но лучше, чтобы Киев и Москва вели двусторонние переговоры, в том числе на высшем уровне.

Ранее пресс-секретарь Путина высказался относительно будущей встречи российского диктатора и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что это "возможно", но она должна стать итогом "конкретных договоренностей" Москвы и Киева.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров 28 мая заявил, что о новом раунде переговоров объявят в ближайшее время. По его словам, Москва продолжит настаивать на отмене "дискриминационных законов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!