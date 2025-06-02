'Лучше двусторонние переговоры': в Белом доме сказали, готов ли Трамп встретиться с Путиным и Зеленским

Вашингтон не исключает вариант трехсторонней встречи: президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Но лучше, чтобы Киев и Москва вели двусторонние переговоры, в том числе на высшем уровне.

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Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге в понедельник, 2 мая. Напомним: у Путина был шанс приехать на встречу к Зеленскому в Турцию 15 мая, но российская сторона отказалась от этого формата.

По словам Ливитт, президент Соединенных Штатов уже заявлял, что "открыт для этого", то есть к трехсторонней встрече, "если до этого дойдет".

"Однако он хочет, чтобы оба эти лидера, обе эти стороны сели вместе за стол", – продолжила пресс-секретарь Белого дома.

Результаты переговоров Киева и Москвы 2 мая она комментировать отказалась, анонсировав, что позже Трамп озвучит свое мнение самостоятельно.

Как писал OBOZ.UA:

– На новых переговорах в Стамбуле (Турция) в понедельник российская и украинская стороны обменялись меморандумами о прекращении огня.

– Российская Федерация потребовала, чтобы Украина признала Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области "российскими", вывела оттуда войска, отменила мобилизацию и фактически распустила войско (а также "националистические" формирования, партии и организации), отказалась вступать в любые военные союзы (в том числе НАТО), запретила размещать на своей территории иностранных военных, их базы и инфраструктуру, предоставила русскому языку статус официального, сняла все санкции против РФ и отказалась от компенсации ущерба, а также вернула УПЦ МП.

– Прекращать огонь до выполнения этих ультиматумов Россия отказывается.

– Сторонам удалось согласовать только новый обмен пленными, а также обмен телами убитых военнослужащих.

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