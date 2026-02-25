'Выучить разные варианты': Уиткофф анонсировал встречу с Умеровым в Женеве

Спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф анонсировал встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Переговоры с главой украинской делегации состоятся в Женеве.

Видео дня

По словам Уиткоффа, его визит в Женеве для встречи с Умеровым состоится 26 февраля. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Переговоры продолжаются

Представитель американской делегации рассказал, что основная цель его визита в Швейцарию будет связана с переговорами с Ираном о ядерной сделке. В то же время он добавил, что просил у Умерова, чтобы президент Украины Владимир Зеленский разрешил им встретиться.

"Основная цель нашего пребывания в Женеве состоит в том, что мы встречаемся с иранцами, потому что мы пытаемся решить эту ситуацию также дипломатическим путем. Но я разговаривал с Рустем – каждый день, буквально, и попросил у него разрешения от президента Зеленского на встречу в Женеве", – заявил представитель Соединенных Штатов.

Также он объяснил, что встреча нужна для того, чтобы изучить разные варианты того, как можно дойти до мирного соглашения. Кроме того, спецпредставитель американского президента подчеркнул, что после переговоров в Женеве секретарь СНБО Украины может посетить Соединенные Штаты для продолжения диалога.

Напомним, спецпосланник Трампа сообщил, что имеет "хорошие новости" относительно переговоров о завершении российско-украинской войны. Он анонсировал возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, причем "в ближайшие три недели". Уиткофф также добавил, что к встрече может присоединиться и президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, гарантии безопасности для Украины должны предусматривать четкие и "железобетонные" обязательства стран НАТО, включая США. Должна быть прописана конкретная реакция Альянса в случае повторной агрессии со стороны России – по крайней мере, так считает генерал армии США, бывший командующий Центрального командования ВС США и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!