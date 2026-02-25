'Четкого результата по территориям завтра не будет': Зеленский объяснил сложности в мирных переговорах

Владимир Зеленский заявил, что во время ближайших контактов с представителями США не стоит ожидать конкретных решений по территориальным вопросам. Ключевая сложность мирного процесса заключается не только в военных аспектах, но и в отсутствии политической воли для прекращения войны. В то же время уже готовится новая трехсторонняя встреча Украины, США и России.

Об этом президент заявил во время общения с медиа. Видеозапись обнародована пресс-службой в YouTube.

Зеленский подчеркнул, что американская сторона стремится к скорейшему завершению войны, однако переговорный процесс сталкивается с комплексными препятствиями.

"Проблема с политической волей останавливать эту войну и вопросом территорий. Ничего нового. Завтра они попытаются пообщаться и, я думаю, будут говорить в первые дни марта в трехстороннем порядке. Надеюсь, что эта встреча будет", – заявил президент.

Сейчас вопрос территорий должен обсуждаться на уровне лидеров государств, поэтому быстрых решений в ближайшее время ожидать не стоит.

Ожидается, что секретарь СНБО Рустем Умеров проведет встречу со спецпосланниками президента США Дональда Трампа – Уиткоффом и Кушнером. Стороны обсудят подготовку к новому раунду трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России, который предварительно планируют провести в начале марта.

