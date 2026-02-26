'Стал 'известным' на всю страну': в Киеве задержали мужчину, который поглумился над Мемориалом на Майдане. Фото

В Киеве в четверг, 26 февраля, полицейские задержали мужчину, который смеялся над Народным мемориалом погибшим защитникам на Майдане Независимости. Уже установлено, что мужчина самовольно покинул воинскую часть.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева. Отмечается, что задержанный, чтобы его не узнали люди и не нашла полиция, сбрил усы.

Что известно

О противоправных действиях мужчины правоохранителям стало известно вчера, 25 февраля. На обнародованном видео, которое было распространено в соцсетях, нарушитель, находясь на главной площади страны, высмеивал место памяти павшим Героям и требовал убрать флажки.

Установлено, что автор сообщения — 37-летний киевлянин, который находится в СЗЧ. Полицейские задержали мужчину по месту жительства, мотивы своего поступка он объяснить не смог.

Правоохранители передали мужчину Военной службе правопорядка, которая в дальнейшем будет определять меру его ответственности.

Надругательство над военными мемориалами — последняя информация

Напомним, видео инцидента появилось вчера, в личных соцсетях злоумышленника. Он смеялся, снимая себя на телефон и требовал убрать флаги, установленные в память о погибших защитниках Украины, что вызвало возмущение в комментариях.

До этого в столице в ночь на воскресенье, 15 декабря, на Майдане Независимости мужчина умышленно повредил флаги и фотографии воинов, отдавших жизнь за Украину. В тот же день нарушителя задержали – им оказался 36-летний уроженец Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева неизвестный парень вечером также пытался повредить флажки на Майдане Независимости, которые установлены в память о погибших военнослужащих. Злоумышленник облил их жидкостью из бутылки для разжигателя и пытался их поджечь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!