Командующий логистики ВСУ и глава управления СБУ в Житомирской области получили подозрения. Видео

Командующему логистики Командования Воздушных Сил ВСУ и начальнику Управления СБУ в Житомирской области сообщили о подозрении по делу о хищении средств, выделенных на строительство защитных конструкций для авиации. Решение приняли прокуроры Офиса Генерального прокурора при процессуальном руководстве в рамках расследования, которое продолжается во время военного положения.

Информацию обнародовал официальный Telegram-канал Генерального прокурора Украины Руслан Кравченко. В сообщении указано, что фигурантам инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

"Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным подозреваемым. Работаем дальше", – заявил Кравченко.

Схема с укрытиями

Речь идет о 1,4 млрд грн, которые выделили на строительство сборно-разборных укрытий для самолетов. После проверок выяснилось, что возведенные конструкции не соответствуют требованиям инженерной защиты. Тогда, по данным следствия, чиновники предложили и предоставили 13,8 млн грн – это 1 процент от общей суммы договоров – за невмешательство военной контрразведки СБУ и привлечение "лояльных" частных аудиторов.

Следствие зафиксировало разговоры, в которых чиновники обсуждали формальное закрытие работ независимо от фактического результата. В этих записях звучит готовность подписать документы и получить нужное аудиторское заключение. Один из участников, по материалам дела, заявлял, что вопрос фактического выполнения работ никого не интересует, другой – что "в течение недели вопрос закрывается" и "дальше здесь все очень просто, такая математика для первого класса".

Ход расследования

По версии следствия, схема начала работать еще до старта строительства. Авансовые платежи по договорам составляли до 70 процентов от общей суммы финансирования, и главной задачей было быстрое перечисление средств подрядчикам.

Отдельное внимание правоохранители обращают на роль начальника управления СБУ в Житомирской области. По данным следствия, он лично привлек одного из своих доверенных подрядчиков к реализации проекта.

Сейчас следственные действия продолжаются. Прокуроры решают вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинские правоохранительные органы разоблачили командующего логистики Воздушных Сил ВСУ и начальника управления СБУ на Житомирщине на хищении средств, выделенных на строительство укрытий для самолетов. Обоих задержали при попытке подкупить руководство военной контрразведки.

