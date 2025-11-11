Саратов был под атакой БПЛА: есть попадание по НПЗ, вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на вторник, 11 ноября, беспилотники атаковали Саратов. Целью дронов снова стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод(НПЗ), который ранее был известен как завод "Крекинг".

Видео дня

На НПЗ, который входит в структуру нефтяной компании "Роснефть", в результате попаданий вспыхнул пожар. Соответствующие кадры россияне публиковали в сети.

В городе объявили угрозу БПЛА, после чего по целям пыталась работать российская ПВО. Местные жители снимали это и публиковали видео в сети.

На них в частности видно возгорание на территории НПЗ.

Между тем губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним: 2 ноября стало известно о том, что Украина атаковала Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Сообщалось, что пожар вспыхнул в районе установки АВТ-6, а антидроновая сетка помешала попаданию еще одного беспилотника в установку изомеризации пентан-гексановой фракции.

На следующий день в Генштабе ВСУ официально подтвердили атаку Сил обороны по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, а также поделилось деталями атаки на объекты россиян на временно оккупированной Луганщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в России начали формирование отрядов резервистов для охраны критически важных объектов в ряде регионов. Набор продолжается минимум в 19-20 областях. Закон, позволяющий привлекать резервистов к такой охране в мирное время, подписан 4 ноября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!