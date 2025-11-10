В России формируют отряды резервистов защиты критически важных объектов: всплыли подробности

В России начали формирование отрядов резервистов для охраны критически важных объектов в ряде регионов. Набор продолжается минимум в 19-20 областях.

Закон, позволяющий привлекать резервистов к такой охране в мирное время, подписан 4 ноября. Об этом сообщают российские СМИ.

По имеющимся данным, набор резервистов стартовал по крайней мере в 19 регионах; "Коммерсант" информирует о 20 регионах. В некоторых областях сборы начались еще до вступления в силу соответствующего закона.

Так, в Татарстане в конце октября первый отряд из 21 резервиста уже отправился охранять нефтяные объекты, а в Нижегородской области 15 резервистов прошли отбор в Кстовском военкомате и подписали контракты.

Кроме того, в ряде регионов формируют специализированные подразделения. В частности, в Башкортостане резервистов организуют в "мобильные огневые группы" для защиты от дронов объектов топливно-энергетического и нефтехимического комплекса – в частности НПЗ "Башнафта", площадок "Уфанефтехима" и "Газпрома".

Сообщения о создании отрядов также поступали из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Тверской, Псковской, Ростовской, Ярославской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Самарской, Тюменской, Нижегородской областей, а также из Пермского, Краснодарского и Красноярского краев.

В приграничных регионах – Белгородской, Брянской и Курской областях – планируют расширить имеющиеся отряды БАРС новыми подразделениями. Основные задачи резервистов определены как охрана критически важных объектов, противодействие дронам, при необходимости прекращение действий диверсантов, организация эвакуации и обеспечение режима контртеррористической операции.

На период "специальных сборов" резервисты получают статус военнослужащих с соответствующими социальными гарантиями и выплатами. Продолжительность сборов в сообщениях называют до шести месяцев в год.

