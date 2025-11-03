Украина атаковала Саратовский НПЗ: первые подробности. Фото и видео

В воскресенье, 2 ноября, стало известно о том, что Украина атаковала Саратовский нефтеперерабатывающий завод (Россия). Сейчас там слышно работу противовоздушной обороны.

Видео и фото атаки публикуют российские паблики. Пишут также, что аэропорт Саратова временно не принимает и не отправляет рейсы. Также план "Кавер" ввели в соседней Пензенской области.

"Мощные взрывы в небе начали раздаваться в районе ночи, и с разной периодичностью продолжаются до сих пор. Звуки пролетов БПЛА и хлопок также слышат жители Балаковского и Калининского районов области", – сообщают местные паблики.

Также предупреждается об атаке по Энгельсу (Саратовская область). Детали "хлопков" уточняются.

Что предшествовало

Последний раз дроны-камикадзе массированно атаковали Саратовскую область РФ ночью 16 октября. Под ударом оказались объекты в областном центре, а также в Энгельсе, где расположена авиабаза стратегической авиации. В течение всей ночи местные жители жаловались на многочисленные взрывы.

Напомним, что ночью 2 ноября Служба безопасности и Силы обороны Украины атаковали беспилотниками нефтяной терминал в Туапсе Краснодарского края РФ. Кроме терминала, в этом порту расположен нефтеперерабатывающий завод, оба объекта принадлежат комании "Роснефть".

Было зафиксировано 5 попаданий беспилотников. В результате атаки загорелся танкер, повреждены также здания порта и четыре нефтеналивных стендера.

– В ночь на 2 ноября Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по целям на территории РФ. В частности, украинские воины продолжили дело приближения блэкаута в Липецкой области России. Всего под атакой оказались пять подстанций.

– Этой же ночью атакам подвер глись и ряд временно оккупированных регионов Украины и области России. Удар пришелся на Крым, Алчевск, морские порты Краснодарского края и несколько российских городов.

