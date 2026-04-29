Россиян хотят окончательно отрезать от мира: в РФ могут ввести плату за международный интернет-трафик

Российские власти планируют брать с граждан дополнительную плату за международный интернет-трафик. Таким образом кремлевский режим хочет бороться с использованием VPN-сервисов для обхода повальной цензуры онлайн.

Об этом сообщили в российской Ассоциации компаний связи, получив от Министерства цифрового развития РФ ответ на официальный запрос. При этом официально возможные суммы, которые могут заставить платить интернет-пользователей, не раскрываются.

"Относительно дополнительной тарификации международного трафика сообщаем, что в настоящее время конкретные параметры механизма дополнительной тарификации международного трафика пользователей услугами ПРТС находятся в проработке", – сообщили Минцифры РФ.

Отмечает, что "в первую очередь такие меры могут быть реализованы для мобильных сетей", а по фиксированному интернету решения нет. В ответе ведомства домашний интернет не упоминается, однако ведомство ставит знак равенства между VPN-трафиком и международным трафиком.

Ранее росСМИ сообщали, что в конце марта российские власти предложили операторам связи ввести дополнительную плату за VPN-трафик – в рамках борьбы с VPN-сервисами. Как утверждали источники, предлагалось ввести плату в размере 150 рублей за гигабайт сверх лимита в 15 гигабайт. Минцифры предлагало ввести плату к 1 мая, но операторы попросили об отсрочке.

Ныне конкретные параметры ограничений, включая возможные тарифы и лимиты, пока не раскрываются. Недавно экс-советник кремлевского диктатора Путина, а ныне глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предупредил, что международных интернет-трафик может подорожать для россиян до 6000 рублей за 1 ГБ. Так как платить такие суммы смогут лишь 20-30% пользователей, остальным придется отказаться от западных сайтов

