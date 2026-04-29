Россия в 2026 году планирует завербовать на войну против Украины около 20 тысяч иностранцев – ГУР

В 2026 году в стране-агрессоре России планируют завербовать в армию около 20 тысяч иностранцев иностранцев. Первоначально – во всех федеральных округах, где уже осуществлены контрольные проверки численности мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет. Но это не единственный "ресурс", на который рассчитывают в Кремле. Соответствующая работа ведется и за пределами РФ.

Так, среди приоритетных направлений "дальнего зарубежья" фигурируют Бангладеш, Чад, Судан, Бурунди и другие беднейшие страны Африки и Азии. Об этом рассказали специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сборы из федеральных земель

Контрольные проверки численности достойных в армию людей в федеральных округах провели главное организационно-мобилизационное управление генштаба страны-агрессора совместно со службой по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ.

Всего в текущем году Кремль рассчитывает набрать в оккупационную армию не менее 18 500 иностранных граждан. Причем военкоматам доведены конкретные мобилизационные показатели: привлечь к войне против Украины "от 0,5% до 3,5% от общего количества иностранцев в каждом регионе". Вербовка происходит через 97 пунктов отбора на контрактную службу, отмечают в ГУР.

Больше всего – 30 таких пунктов, – действует в центральном военном округе, в московском и южном округах – по 21, в восточном – 14, а меньше всего в ленинградском – 11.

"Главный интерес российского военного ведомства представляют граждане государств Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана", – отмечают разведчики.

Наемники из Африки и Азии

За пределами страны-агрессора приоритетными направлениями для вербовки наемников определены "Бангладеш, Чад, Судан, Бурунди и другие беднейшие страны Африки и Азии".

Кроме официальных пунктов набора там действуют созданные под контролем российских спецслужб псевдочастные военные структуры "Редут", "Конвой", "Вагнер-2", "Поток" и др. Схемы привлечения иностранцев, кроме обещаний денег, льгот и российского гражданства, включают давление и принуждение.

Также в России используют правовую уязвимость иностранных граждан на своей территории, в частности завершение срока действия туристической или студенческой визы, невозможность ее продлить, административные задержания. В таких условиях, созданных российским режимом намеренно, иностранцам предлагают так называемую "альтернативу" в виде участия в войне.

"Поездка на россию – это реальный шанс оказаться в штурмовом отряде "смертников" и сгнить в украинской земле", – предостерегает ГУР МО Украины иностранных граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле признали смерть 16 камерунских наемников в рядах российских оккупантов в Украине. Реальные потери на самом деле конечно больше, ведь речь идет только о количестве, официально признанном противником – ликвидацию указанных солдат представители Москвы подтвердили в меморандуме, адресованном российскому посольству в Камеруне.

Напомним, что в Кении родственники мужчин, которых завербовали в российскую армию, выходят на митинги с требованием вернуть их родных домой.

