'Россия принесла смерть': в Кении родственники завербованных в российскую армию выходят на митинги с требованием вернуть мужчин домой

В Кении родственники мужчин, которых завербовали в российскую армию, выходят на митинги с требованием вернуть их домой. Люди заявляют, что многих граждан страны отправили на войну против Украины обманом, пообещав высокооплачиваемую работу.

По данным СМИ и разведки, количество африканцев, подписавших контракты с российскими войсками, может измеряться тысячами. Об этом сообщает проект "Хочу жить".

В Кении в последнее время проходят акции протеста, на которые выходят родственники граждан, завербованных в российскую армию. Участники митингов заявляют, что их близких фактически обманом втянули в войну против Украины.

По словам протестующих, многим мужчинам обещали легальную и хорошо оплачиваемую работу за рубежом – в частности водителями или охранниками. Однако после подписания контрактов их отправили на фронт.

Одним из таких случаев, как отмечают родственники, стала история кенийского легкоатлета Кибета Эванса, которого также могли завербовать подобным способом.

Семьи завербованных граждан утверждают, что в течение многих месяцев не имеют никакой информации о своих родных. Поэтому они требуют от правительства Кении активных действий, чтобы добиться возвращения своих близких на родину.

По данным медиа, Россия могла завербовать более 1400 граждан разных стран Африки для участия в войне против Украины. По оценкам журналистов, примерно каждый пятый из них мог погибнуть.

В то же время другие источники указывают, что реальное количество африканских наемников в составе российской армии может быть еще больше.

В частности, по имеющимся данным, известны имена почти 1800 граждан африканских стран, подписавших контракт с российскими вооруженными силами по состоянию на конец 2025 года.

Отдельно национальная разведывательная служба Кении сообщала, что только граждан этой страны в составе российской армии может быть более тысячи.

Ранее также публиковались списки сотен наемников из разных государств Африки, которые подписали контракты с российской армией. Среди них были и граждане Кении.

Украина неизменно призывает правительства всех стран, чьих граждан РФ вербует для участия в войне, а также все мировое сообщество, приложить все возможные усилия, чтобы прекратить эту преступную практику.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия активизировала кампанию по вербовке иностранцев для участия в войне против Украины. Основной целью стали самые бедные страны Африки, где через рекламу и посредников людям обещают высокие заработки. Часто иностранцев вводят в заблуждение, скрывая, что их ждет участие в боевых действиях.

