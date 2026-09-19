Результаты выборов помогут Путину оправдать продолжение войны – Reuters

Результаты парламентских выборов в России могут стать для кремлевского диктатора Владимира Путина мандатом на дальнейшее ведение войны против Украины. Кремль может использовать ожидаемую победу "Единой России" как подтверждение якобы широкой поддержки агрессии и обоснование мобилизации и внутренних репрессий.

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Об этом говорится в анализе Reuters, опубликованном 18 сентября. Издание отмечает, что трёхдневное голосование проходит в жестко контролируемой политической системе, где кандидаты, выступающие против войны РФ в Украине, не были допущены к выборам.

Выборы как мандат на продолжение войны

Reuters отмечает, что Путин может преподнести результат голосования как мандат на продолжение войны до достижения ключевых целей, которые Кремль определил для себя.

Путин, находящийся у власти уже более четверти века, еще никогда не обладал столь прочным контролем над Россией. Однако война длится значительно дольше, чем ожидали многие россияне, и последствия конфликта теперь ощущаются внутри страны гораздо острее. Участились удары украинских беспилотников по территории самой России; хотя число жертв среди гражданского населения значительно меньше, чем в Украине, в этом году оно резко возросло. Удары по нефтеперерабатывающим заводам привели к дефициту топлива, бизнес страдает от атак дронов на склады, а опросы свидетельствуют о росте тревожности среди части населения.

В таких условиях Путин может использовать результаты голосования, чтобы заявить: большинство людей поддерживают его решение продолжать боевые действия до достижения ключевых целей.

Ветераны войны как "новая элита"

Еще одним инструментом для Кремля может стать продвижение российских ветеранов путинской "СВО" в политику.

Ранее Путин называл участников войны "воинами" и обещал, что они войдут в состав новой российской "элиты".На нынешних выборах баллотируются около 200 ветеранов от различных партий.

Если часть из них получит депутатские мандаты, Путин, по оценке Reuters, может использовать это как демонстрацию того, что государство вознаграждает тех, кто воевал против Украины, и позиционирует военную службу как путь к престижной политической карьере. Это также может служить дополнительным стимулом для россиян присоединяться к войне.

Противопоставление России Украине и демонстрация "нормальной жизни"

Путин неоднократно заявлял о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, указывая на то, что его пятилетний срок полномочий истек в мае 2024 года, а новых выборов с тех пор не проводилось. В то же время в Украине действует военное положение, запрещающее проведение каких-либо выборов во время боевых действий, а Конституция предусматривает, что президент исполняет свои обязанности до тех пор, пока на должность не вступит вновь избранный глава государства.

Однако Путин может использовать эти выборы, чтобы заявить: Россия, в отличие от Украины, придерживается своего избирательного графика несмотря на войну и предоставляет гражданам возможность голосовать.

Еще одна цель Кремля — создать у российского общества ощущение, что, несмотря на войну, страна продолжает жить привычной жизнью. Проведение парламентских выборов по всей России, охватывающей 11 часовых поясов, может использоваться властями для демонстрации стабильности и сохранения довоенных политических традиций.

Мобилизация и репрессии

Путин назвал "чепухой" предположения Украины и западных обозревателей о том, что после выборов Россия проведет мобилизацию для пополнения рядов своей армии в Украине, заявив, что они якобы направлены на распространение паники. В то же время критики войны внутри России и за её пределами опасаются, что он может использовать результаты выборов для оправдания такого шага. Это связано с данными западных спецслужб о значительных потерях российских войск на поле боя и стремлением Москвы срочно ускорить темпы захвата территорий путем привлечения дополнительных боевых сил.

Те же самые критики опасаются, что власти могут прибегнуть к более жестким репрессивным мерам после объявления результатов выборов, когда отпадет необходимость в поддержании искусственного оптимизма перед голосованием.

Как сообщал OBOZ.UA:

18 сентября в России стартовали так называемые "выборы" в Государственную думу РФ. Правящая партия российского диктатора Путина готовится легитимизировать власть в российском парламенте, которую удерживает уже почти четверть века. Результаты этого избирательного спектакля абсолютно предсказуемы.

В ЕС осудили "выборы" РФ на временно оккупированных территориях. В Европейской комиссии заявили, что никогда не признают результаты путинских псевдовыборов, а их организаторы будут нести ответственность за свои действия.

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