В ЕС осудили "выборы" РФ на оккупированных территориях Украины и пригрозили последствиями

Европейский Союз не признает так называемые выборы в Государственную думу России, которые РФ проводит на временно оккупированных территориях Украины. В ЕС заявили, что организаторы псевдовыборов, кандидаты и другие лица, причастные к их проведению, будут нести ответственность за свои действия.

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Об этом заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд во время брифинга в Брюсселе. Он подчеркнул, что организованное Россией голосование на временно оккупированных украинских территориях является грубым нарушением международного права.

ЕС не признает российское голосование на оккупированных территориях

Виганд подчеркнул, что позиция Евросоюза в отношении проведения российских псевдовыборов на оккупированных территориях является однозначной.

"Мы однозначно осуждаем незаконную организацию так называемых выборов Российской Федерацией на временно оккупированных территориях Украины. Эти псевдовыборы являются очередным грубым нарушением международного права", – заявил представитель Еврокомиссии.

По его словам, ЕС никогда не признает ни проведение такого голосования на временно оккупированных украинских территориях, ни его результаты.

Причастных к псевдовыборам обещают привлечь к ответственности

Представитель Еврокомиссии отдельно подчеркнул ответственность лиц и организаций, участвующих в проведении российского голосования на захваченных территориях.

По его словам, органы и лица, причастные к организации псевдовыборов, а также те, кто выдвигает свои кандидатуры для участия в них, понесут ответственность за свои действия.

В ЕС также раскритиковали выборы внутри России

Оценивая избирательный процесс непосредственно в России, Виганд заявил, что способ его проведения демонстрирует глубокую эрозию демократии в стране.

По его словам, российские власти систематически и институционально усиливают репрессии, чтобы отстранить демократическую оппозицию от участия в политической жизни.

Отдельно представитель Еврокомиссии отметил, что в ЕС оценивают решение российских властей не приглашать на выборы наблюдателей ОБСЕ как пренебрежение Россией своими международными обязательствами.

В то же время Виганд подтвердил, что Европейский Союз продолжит поддерживать российских правозащитников, представителей гражданского общества и независимые средства массовой информации.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 сентября в России стартовали так называемые "выборы" в Государственную думу РФ. Правящая партия российского диктатора Путина готовится легитимизировать власть в российском парламенте, которую удерживает уже почти четверть века. Результаты этого избирательного спектакля абсолютно предсказуемы.

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