В России начались "выборы" в Госдуму: The Guardian рассказал, что больше всего пугает россиян

В России начались так называемые "выборы" в Государственную Думу РФ. Правящая партия российского диктатора Владимира Путина готовится узаконить власть в российском парламенте, которую она удерживает уже почти четверть века.

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Россиян же больше интересуют не выборы, а то, что произойдет после них: в ближайшее будущее российское население смотрит с опасением. Об этом пишет The Guardian.

"Выборы" без выбора

Издание констатирует: на избирательные участки 18–20 сентября россияне пойдут, чтобы "избрать" новый состав Госдумы РФ в условиях, когда голосование жестко контролируется, возможные конкуренты "Единой России" заранее "зачищены", а сомнений относительно того, кто же "победит" на этих "выборах", нет ни у кого.

"Ожидается, что партия Владимира Путина "Единая Россия" укрепит свою власть в парламенте, которую она удерживала на протяжении 23 лет, вместе с несколькими номинально оппозиционными партиями, которые надежно голосуют в унисон с Кремлем по важным вопросам. Трехдневное голосование начинается в пятницу, а результаты ожидаются после закрытия избирательных участков в воскресенье", – говорится в материале.

Результаты этого избирательного спектакля абсолютно предсказуемы. И хотя это уже вторые "выборы" после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, на этот раз россияне уже ощущают влияние развязанной Россией войны в своей повседневной жизни.

В течение всего лета рои украинских дронов наносили удары по НПЗ, военным заводам и логистическим центрам по всей территории РФ. И даже контролируемые Кремлем социологические учреждения констатируют: россиян всё больше беспокоит, что ждёт их дальше в случае продолжения войны.

"На этом фоне Кремль еще больше усилил свой контроль", – пишет The Guardian.

Путинский режим начал с "зачистки" возможных конкурентов. В августе российские власти запретили участвовать в выборах российской либеральной партии "Яблоко" – единственной политической силе в РФ, публично выступавшей за прекращение войны.

В бюллетенях оставили несколько контролируемых Кремлем партий, которые называют себя "системной оппозицией" и чья оппозиционность заключается в разрешенной критике власти по незначительным вопросам, тогда как в важных вопросах они солидаризируются с "Единой Россией".

"На протяжении многих лет они служили политическим предохранительным клапаном, давая избирателям возможность выразить свое недовольство, не создавая серьезной угрозы доминированию правящей партии. Но даже по ухудшившимся стандартам российской политики эти парламентские кампании были поразительно безжизненными", – констатирует The Guardian.

В реальном предвыборном процессе кандидаты пытаются привлечь к себе как можно больше внимания и электоральных симпатий. Но не в России в 2026 году.

"На большинстве выборов кандидаты борются за внимание. В России в этом году многие поступают наоборот. Никто не хочет попадать в центр внимания или обсуждать что-то деликатное", – констатировала основательница независимого информационного бюллетеня "Власть", политический аналитик Фарида Рустамова.

По её словам, большинство кандидатов "практически вообще не проводили предвыборную кампанию".

Теледебаты порой проходили в полупустых студиях, поскольку политики не появлялись.

Предвыборные видео "Единой России" в значительной степени опирались на низкобюджетный искусственный интеллект, с небольшим количеством запоминающихся лозунгов или обещаний. Ни одна из партий не решилась ответить на вопросы о войне, которые всё больше беспокоят россиян.

"Кремль намеренно держит выборы в тени, поскольку повышенный интерес не пойдет им на пользу. Они не хотят обсуждать сложные вопросы и просто стремятся поскорее покончить с этим", — сказал близкий к Кремлю собеседник The Guardian, пожелавший остаться анонимным.

По словам Рустамовой, Москва надеялась, что сможет снизить явку среди недовольных и независимых избирателей и в то же время обеспечит своим сторонникам возможность добраться до избирательных участков.

Исключение "Яблока" происходило по той же логике.

Некоторые наблюдатели считают, что изначально чиновники ожидали, что партия получит незначительный результат, что продемонстрировало бы, насколько мало поддержки осталось у откровенно антивоенной платформы. Но когда опросы, напротив, показали рост поддержки партии, власти исключили её из бюллетеня, чтобы не рисковать получить непредсказуемый результат.

Владимир Гельман, профессор российской политологии в Хельсинском университете, сказал, что ещё одной целью выборов было обеспечить Кремлю постоянный источник легитимности и усилить впечатление, что за политической системой и войной стоит широкое общественное согласие.

"Даже несмотря на то, что эти выборы не являются ни свободными, ни честными, они всё равно остаются единственным источником легитимности", – сказал он.

Заявления Путина накануне "голосования"

В телеобращении перед голосованием на этой неделе Путин прямо связал участие в выборах с войной в Украине, представив голосование как демонстрацию единства перед лицом внешнего давления.

"Ваш выбор и ваша воля еще раз продемонстрируют, что миллионы людей стоят за нашими солдатами, что мы – единый народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью и любовью к нашей родине" , – сказал Путин.

Сам Путин обеспечил себе ещё один шестилетний срок на президентских выборах 2024 года, при этом настоящая оппозиция не была допущена к голосованию, что продлило его правление как минимум до 2030 года.

Россияне с опасением ждут, что будет дальше

Для многих россиян выборы важны не из-за их результата, а из-за того, что произойдет после них.

Поскольку даже обещания высоких выплат уже не помогают набрать достаточное количество новобранцев, а успехи оккупантов на поле боя в настоящее время более чем скромны, в России распространялись слухи об очередной масштабной мобилизации. Начаться она может как раз после выборов, ведь у Кремля будет больше возможностей для непопулярных шагов, которых он избегал перед голосованием.

Страх перед мобилизацией уже побудил некоторых молодых мужчин покинуть страну, надеясь переждать её за рубежом.

Близкий к Кремлю собеседник издания заявил, что несколько его друзей отправили своих сыновей за границу в последние недели, что, по мнению источника, свидетельствует о том, что даже среди тех, кто имеет доступ к системе, мало кто уверен в том, что именно произойдет после голосования.

Путин пытался развеять эти опасения. В течение последних недель он дважды отвергал предположения о неизбежной новой мобилизации.

"Но этих заверений оказалось недостаточно для некоторых мужчин, в частности для Дмитрия, который на прошлой неделе прилетел в Ереван в Армении. "Я просто подожду несколько недель после выборов", — сказал он, добавив, что считает риск новой мобилизации слишком высоким, чтобы его игнорировать. "Посмотрим, изменится ли что-то после голосования", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW проанализировали, какой "сигнал" дал Путин относительно войны в Украине во время заявлений о "выборах" в России.

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