Путин отправил своего посланника в США на переговоры с командой Трампа – медиа

Соединенные Штаты Америки посетил Кирилл Дмитриев, российский финансист и специальный посланник кремлевского диктатора Владимира Путина. 9 апреля он провел переговоры с членами администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом неанонсированном ранее визите сообщило агентство Reuters. Оно ссылается на источники, знакомые с вопросом.

Почему россиянин прилетел в Штаты

Собеседники утверждают, что визит Дмитриева касается обсуждения мирного соглашения, а также будущего экономического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.

Вероятно, спецпосланник Путина также заинтересован в поднятии вопроса санкций – срок ослабления экономических ограничений США в отношении российской нефти заканчивается 11 апреля, поэтому дата приезда Дмитриева может быть неслучайной.

Что предшествовало

Администрация Трампа на фоне войны на Ближнем Востоке выдала странам 30-дневное разрешение на покупку российской нефти и нефтепродуктов. Министр финансов США Скотт Бессент утверждал, что это "продуманный шаг" якобы для стабилизации мировых энергетических рынков.

Ослабление санкций произошло после телефонного разговора между Трампом и Путиным 9 марта и последующего визита Дмитриева в США для обсуждения энергетического кризиса с американской делегацией, в состав которой входили представители президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Кроме этого, Соединенные Штаты сняли санкции со 140 млн баррелей нефти из Ирана, которая уже находилась в море. Американское правительство убеждало, что благодаря этому "иранская нефть" будет использована "против Ирана", ведь результатом будет стабилизация мировых цен.

