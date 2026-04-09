Делегация 'Динамо' приняла участие в церемонии прощания с Луческу. Фото

Делегация киевского "Динамо" посетила церемонию прощания с Мирчей Луческу в Бухаресте, где отдала дань уважения тренеру и человеку, сыгравшему важную роль в истории клуба. Представители клуба подчеркнули значимость его вклада и выразили поддержку семье, сообщает пресс-служба столичной команды.

Братья Суркисы передали соболезнования супруге Луческу Нелли и его близким. Президент "Динамо" Игорь Суркис, который не смог присутствовать из-за болезни, отметил, что Луческу был не только частью истории клуба, но и частью его семьи.

Мирча Луческу возглавлял "Динамо" на протяжении трех лет и в сезоне 2020/21 привел команду к завоеванию национального "требла".

Как сообщал OBOZ.UA, один из самых титулованных тренеров мирового футбола скончался накануне в возрасте 80 лет после резкого ухудшения состояния, вызванного проблемами с сердцем.

Чтобы проститься с Луческу в Бухарест прибыл и Ринат Ахметов. Украинский бизнесмен сделал редкое публичное заявление и назвал бывшего тренера своим другом.

