Надежда Сухорукова
Блог | "Ни один сценарист или писатель не смог бы придумать то, что мы пережили"

'Ни один сценарист или писатель не смог бы придумать то, что мы пережили'

Помогите мне сохранить эти маленькие истории в комментариях. Понимаете, это не просто истории, это чья-то жизнь.

Далее текст на языке оригинала.

Навіть якщо цього життя більше немає, навіть якщо його забрала війна, то ми хоч би читаємо та дізнаємося про цих людей через когось.

Я розумію, що ці коментарі дуже важко читати. Тим більше, зібрані в одному дописі. Я просто хочу сказати, що ваші коментарі не лише про війну та страх, вони ще й про життя.

Вони про те, що можна опинитися в страшних нелюдських умовах і залишитись живим. У всіх сенсах.

Моя колега Вероніка, під час моєї практики в Альтенхаймі, часто говорила таку фразу: "У тебе є серце". Я, думаючи, що вона хоче мене підтримати, коли в мене щось не виходило, у відповідь жартувала: "Серце є у всіх".

Насправді я зараз розумію, що вона мала на увазі.

Так ось, ці коментарі від людей, які, незважаючи на весь жах війни, через який вони проходять, все одно живуть, слухаючи своє серце. І читати їх будуть, я впевнена, ті люди, у яких, як каже моя колега німкеня, є серце.

Нижче коментарі, які я зібрала під трьома моїми дописами. Короткі історії реальних людей.

*****

"Я досі не можу забути дівчину, яку я ніколи не бачила. Я не знаю її справжнє ім'я. Вона в 25.02 2022 повернулась з Івано-Франківська в Маріуполь, щоб вивезти котів та вмовити маму виїхати. Мама медсестра відмовлялась їхати, бо не могла залишити пацієнтів.

Останнє повідомлення вона писала з підвалу.

"Згадуйте про дівчину, що поїхала рятувати до Маріуполя своїх котів".

А потім зв'язок обірвався."

*****

"В мене моя знайома поїхала до доньки в Одесу, а інша до сина на Росію. Усі живі. А наш син загинув в Маріуполі. Свою долю не обдуриш.Ми йшли втрьох.

Чоловік, я і син. Нас поранило, а він загинув миттєво.

Його сторінку у ФБ я видалила, а у Інстаграм ще є".

*****

"В моїх батьків пряме влучення в будинок, обох контужених витягнув і врятував сусід, донька загинула в "Азовсталі", захищаючи наш Маріуполь. Як ми любили наше квітуче місто,а тепер тільки попіл від згадок про щасливу пору і очі онучки дорослі і завжди сумні. Ніхто не вчив нас як з цим болем жити далі."

*****

"Вкрадені мрії, вкрадене життя. Я завжди розповідала своїм учням, що нам пощастило жити в 21 столітті, тому що не може бути війни в сучасному світі, не можуть вмирати люди, бо якійсь людожер вирішив, що він хоче жити на їхній землі. В нас сином були квитки на літак на 24 березня, ми збиралися на Кіпр. Але ми вже ніколи туди не полетим. Артема немає. Вчора була у нього на кладовище – серце завмирає від кількості прапорів. Скільки втрачених життів, скільки болю..."

*****

"Так, чорна діра все більше затягує людей. Не підіймається рука видаляти контакти з телефону, месенджери нагадують про день народження людей, яких вже немає на цьому світі. І ми згадуємо і памʼятаємо своїх рідних, знайомих".

*****

"В мене сестра з донькою виїхали з Ірпеня ввечорі 23.02.22. Її п‘ятирічна донька була на наступний ранок записана до стоматолога тут, у Києві.

А от її наречений, з дому якого вони поїхали до Києва, залишився. В перші дні доєднався до ТРО. Загинув в Ірпені в середині березня".

*****

"Моя подруга (60 річна пані) жила 20 років в Іспанії. Сама з Херсонщини. Після смерті матері в неї залишилася хата в селі, за яку вони з братом судилися.

Брат не хотів сплатити їй частину грошей, ні продати хату і розділити гроші. Всі мали свою правду і свої стопроцентові доводи.

І ось накінець призначили дату суду. На кінець лютого 22 року. Пані їде в Україну. І попадає в окупацію. Повертається в Іспанію після звільнення.

Я сиділа і слухала її. Коли плакала,коли сміялася. Вона і її брат (65 років) жили разом в тій батьківській хаті, що стояла за селом, на хуторі. Добре доглянута, з садом і з великим льохом, захованим в глибині саду.

В цьому льоху вони переховували і людей,що виходили з окупації і наших солдатів поранених.

Створили цілу партизанську сітку (пані до виїзду в Іспанію працювала вчителькою в селі, а брат був агроном).

Людина змінилася. Ну зовсім іншою приїхала.

Поїхала стара, знервована стерва боротися за свою частку, а приїхала жінка з вогнем в очах і з бажанням боротися за правду, проти маскалів і не здаватися.

А хату вона братові подарувала. Після того, що вони пережили разом, вони стали рідними насправді.

Отака історія. Ні один сценарист чи письменник не зміг би придумати то, що ми пережили".

*****

"Як же хотілося хліба! Коли ми приїхали в Бердянськ, то купили одразу батон і кожному по 3 пиріжки, ряжанку. Потім їли і не могли наїстися. А коли приїхали до родичів на Волинь, ще місяць мені весь час хотілось їсти"

*****

"Ми вмить стали бомжами в підвалі, на землі. Грязні, без води, без їжі, без тепла і світла, бо свічки закінчились.

День і ніч стало одним цілим жахом смерті. Нас вбивали всім, що стріляло, без перестану.

Ми заздрили тим, хто вибирався з цього з аду. Шансі на виживання з кожним днем вмирали.

Ми не плакали, берегли останні сили, хоч кричати хотілось. Голод, і не знаєш, що далі.

Декілька штук сушки на стіні підвалу, під потолком, щоб коти не з'їли. Це був н/з для дитини. Не забуду ніколи".

*****

"Про хліб. Думав, я один такий. До 22-го майже не їв його. А коли в березні пішки з Маріуполя дійшли до Мелекіно і нас прихистили добрі люди та нагодували, в першу чергу хлібом з маслом, в мене та жінки сльози накочувались. З того часу і досі не можу хлібом наїстись".

*****

"Моя подругі і однокласниця розповідала мені про Бучу. Вони були місяць в облозі. Не було ні світла, ні опалення, ні газу, ні води, ні аптек, не працювали магазини.

Танк стояв під вікнами з одніє і з другої сторони. Виходити на балкон рашисти не дозволяли,сусід вийшов покурити, застрелили.

Їжу варили у дворі на дровах з дерев. Зносили,що в кого є і ділили між собою. Уже залишилась тільки консервація.

По воду ходили до колонки між вздутими трупами, яких не дозволяли хоронити. І це все бачили діти. А потім різко танки розвернулись і поїхали. Подруга казала, якби ще тиждень простояли у неї поїхала б криша".

*****

"Ми в Очакові ночували в підвалі закинутої будівлі з 17 квітня по 6 червня 2022 р. Тоді ми не знали нічого про тривоги, яка тривога ракетна чи по дронах, як тривога завиє, ми в підвал біжимо. А в березні ще залітали кацапські літаки, було дуже страшно, касетні снаряди скидали, багато мирних людей загинуло....

Їжа була в магазинах і на ринку, і все було: і світло і вода, навіть опалення, але в мене був такий стрес, я не могла тоді нічого їсти, тільки пила чай, іноді каву...

Ми все очікували, що ще трохи часу і це все закінчиться, світ відреагує, засудить і орки відступлять. Які ж ми були наївні. Ми виїхали 6 червня.

А тепер п'ятий рік війни, а ворог пре, і вбиває, руйнує.

Дуже страждає Херсон, Одеса та Очаків від фпв, шахедів, РСЗВ. Україна в огні.

Горе, сльози, але ми не здамося, бо ворог тоді напевне знищить всіх і завезе сюди на нашу землю своїх орків.

Будь проклята росія, що розв'язала цю війну"

*****

На фото українські міста, які зруйнувала росія. До вторгнення рф в цих містах жили люди.

"Ни один сценарист или писатель не смог бы придумать то, что мы пережили"
disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...

