Муж Алены Мозговой рассказал, в каких странах живут и чем занимаются две ее старшие дочери, одна из которых – от Александра Пономарева

Певец Дэвид Аксельрод рассказал, где живут две старшие дочери его жены – продюсера Алены Мозговой. Артист поделился, что одна из них живет в Германии, а другая – в Дубае (ОАЭ)

Обе дочери реализовали себя в разных сферах – творческой и финансовой. Об этом Дэвид Аксельрод рассказал в интервью OBOZ.UA. В браке с ним Алена Мозговая имеет еще одну дочь – Соломию, ей 11 лет.

Старшей дочери Алены Мозговой – 32 года. Она родилась, когда маме было 19. О папе известно, что его имя Дмитрий. Биологический отец Зои трагически погиб, когда девочке было четыре года. Долгое время ее воспитывал певец Александр Пономарев, с которым у Мозговой были отношения впоследствии. В этом союзе родилась Евгения, которой в марте исполнилось 27 лет.

"Одна в Германии, другая – в Дубае, – рассказал Дэвид Аксельрод о том, где живут сейчас девушки. – У нас с ними нормальные, теплые отношения – я знаю их фактически с детства, еще когда им было 7 и 10 лет. Обе работают и нашли себя в разных сферах. Зоя – более творческая натура, сейчас она занимается искусством, работает как художница. Женя, наоборот, ушла в более аналитическое направление – связанное с финансами, брокерством, работой с рынками.

Зоя Мозговая два года назад публично объявила о своих отношениях с избранницей по имени Юлия. В 2025 году пара обручилась. Судя по локации страницы Мозговой в Instagram, они живут в Германии. Известно, что Юлия имеет двоих детей от предыдущих отношений – девочках-близняшек. Зоя также публикует их фото в своих соцсетях.

Кроме живописи, Зоя Мозговая также занимается проектами в сфере саморазвития. Она имеет психологическое образование и работает как коуч – запустила собственные курсы самосовершенствования. Также она интересуется духовными практиками и активно их исследует.

Зимой этого года, поздравляя публично Зою с днем рождения, Елена Мозговая вспомнила о ее отце: "Сильными души не рождаются – их закаляет путь. Твой начался с любви. Мы ждали тебя и ты родилась в один день со своим папой, подарив ему самое большое сокровище его короткой, но яркой жизни. У таких сильных душ, как твоя, нелегкое детство – не редкость. Они переживают потери близких, глубокие кризисы, одиночество среди тех, кто не чувствует глубины. Но это одиночество – не пустота, а зов. И он привел тебя к тем, кто такой же, как ты. Тех, кто держит свет там, где другие его теряют".

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Мозговая рассказала о знакомстве с невестой старшей дочери: "Они приезжали, мы познакомились. Прекрасная, умная, интеллектуальная девушка, не дура". Отдельно Мозговая прокомментировала вопрос свадьбы. По ее словам, хотя девушки уже помолвлены, конкретных планов относительно даты церемонии пока нет. Причина – неопределенность, которую диктует война.

Алена Мозговая также рассказала о том, что ее средняя дочь от отношений с певцом Александром Пономаревым, тоже не одинока: "Сейчас и Женя... У нее отношения уже давно, и они что-то то планируют, то не планируют, но все решили, что, наверное, лучше дождаться конца войны. О свадьбе пока нет разговоров".

Полное интервью с Дэвидом Аксельродом читайте на OBOZ.UA здесь.

