'Не имеем рычагов влияния': Бессент раскрыл последствия ослабления нефтяных санкций в отношении РФ

Частичное ослабление санкций, введенных против России, позволило государству-агрессору заработать дополнительные деньги – но не настолько большую сумму, которую Москва получила бы, если бы Вашингтон не принял этого решения. Россияне якобы получат около $2 миллиардов дополнительных доходов.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. В интервью NBC News он прокомментировал ситуацию вокруг резкого повышения цен на нефть из-за кризиса в Персидском заливе.

Как Скотт Бессент объяснил отмену отдельных санкций против РФ

Он утверждает, что это решение экономически обосновано: смягчение санкций сдержало рост глобальных цен на топливо, а следовательно и заработки России.

"Что лучше – Россия получит больше денег, если нефть подорожает до $150 и они получат 70% от этого? Это $105. Или если нефть останется ниже $100, и они будут получать меньше денег? Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия могла бы получить, составляет $2 миллиарда – а это один день бюджета Российской Федерации", – пояснил министр.

Телеведущая отметила, что Кремль вообще бы ничего не получил, если бы не отмена санкций. Глава Минфина США опроверг этот тезис.

По его словам, Россия все равно продала бы подсанкционную нефть Китаю.

"Мы не имеем никаких рычагов влияния на Китай в этом вопросе. Если Китай хочет быть плохим игроком... Поэтому давайте правильно оценивать ситуацию", – сказал Бессент.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало лицензию 134А, которая предусматривает разрешение на покупку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, если они были загружены на суда до 12 марта.

– Также Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с РФ. Среди них есть фирмы из Турции и ОАЭ.

– Президент Владимир Зеленский раскритиковал решение Вашингтона частично отменить санкции в отношении России и Беларуси, потому что такие шаги ослабляют международное давление на агрессоров.

