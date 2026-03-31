США отменяют санкции против России: какие ограничения снимают

Минфин США объявил об исключении из санкционного списка 3-х контейнеровозов – Fesco Moneron, Fesco Magadan и SV.NIKOLAY. Все эти суда ходят под российским флагом.

Решение опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC – подраздедения Минфина США, занимающееся, среди прочего, санкциями). В нем прямо говорится о снятии ограничений с РФ.

"Снятие санкций в связи с борьбой с наркотиками; снятие санкций, связанных с Россией. Обновления в списке лиц, подпадающих под санкции OFAC", – озаглавлено решение.

Что известно о российских судах, с которых снимают санкции

В целом же, напомним, контейнеровозы Fesco Moneron и Fesco Magadan попали под американские санкции 22 февраля 2022 года. Причиной стала связь этих судов с подсанкционной компанией "ПСБ Лизинг".

Судно SV.NIKOLAY было внесено в список ограничений 6 апреля 2022 года. Это судно связывали с другой подсанкцционной компанией – "Альфа-Лизинг".

В настоящее время, по данным сервиса отслеживания судов Marinetraffic, контейнеровоз Fesco Moneron находится в бухте Нагаева вблизи Магадана РФ. Кроме того:

Fesco Magadan – пребывет у берегов Японии;

SV.NIKOLAY – в Азовском море.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Европейская комиссия решила (по меньшей мере пока) не подавать юридическое предложение о постоянном запрете импорта российской нефти. Ранее это планировалось вынести на обсуждение 15 апреля, но в обновленной законодательной повестке дня Евросоюза этого пункта нет.

