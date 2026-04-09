Российские военные корабли начали сопровождать танкеры 'теневого флота' в Ла-Манше

Российские военные корабли стали сопровождать танкеры из состава"теневого флота" через пролив Ла-Манш. Этому предшествовало заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера захватывать нефтеналивные суда РФ, если они будут проходить в британской акватории.

Об этом пишет газета The Times. Как стало известно, в среду, 8 апреля, вдоль южного побережья Великобритании зафиксировали фрегат Черноморского флота РФ"Адмирал Григорович", который эскортировал два подсанкционных танкера.

Сообщается, что фрегат сопровождал танкеры Universal и Enigma. Первый корабль, как считается, вышел из российского порта Высоцк в январе и в прошлом году попал под санкции. В то же время Enigma шел под флагом Камеруна, и как считается, вышел из порта Приморск в конце марта и также был под санкциями за помощь в финансировании военных усилий Кремля.

Издание пишет, что проход флотилии является прямым нарушением предупреждения главы Даунинг-стрит о том, что суда теневого флота России могут быть захвачены британскими коммандос, которые отрабатывали такие действия с января.

Некоторые российские нефтяные танкеры, вероятно, избегали прохода через Ла-Манш после первого заявления Стармера, еще четыре корабля, которые ходили под фальшивыми флагами, изменили курс, а два других развернулись непосредственно перед прохождением пролива 26 марта.

Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин предупредил, что "ни одно решение Стармера не останется без ответа". Минобороны Великобритании и Гранд-флот от комментариев воздержались.

Аресты российских кораблей "теневого флота" кое-где продолжаются. Так например Дания задержала в Каттегате большое контейнерное судно, которое в течение месяца находилось без движения вблизи побережья. Проверка показала, что корабль не имеет надлежащей регистрации и демонстрирует характерные признаки так называемого "теневого флота".

Кроме того, ранее бельгийская армия при поддержке Франции впервые перехватила и задержала танкер российского "теневого флота". Корабль был эвакуирован в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.

В частности, береговая охрана Швеции, используя вертолет, арестовала балкер Caffa, который также мог принадлежать к "теневому флоту" России. Также фрцузским ВМС удалось захватить танкер "Дейна" в Средиземном море.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно шведы снова арестовали танкер Flora 1, который подозревают в разливе нефтепродуктов. Утечка нефти имела длину более 12 километров, судно было эскортировано в порт.

